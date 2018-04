Zu ,,100 Jahre Bamberger Verfassung" im BR-Archiv gestöbert

Die Jubiläen 100 Jahre Freistaat und 100 Jahre Bamberger Verfassung im Jahr 2018 und 2019 sind beileibe keine trockenen Geschichtsthemen. Der Bayerische Rundfunk (BR) hat unter dem Arbeitstitel ?Wir sind Bayern: Geschichte und Geschichten aus 100 Jahren Freistaat? Schulen aufgerufen, sich mit eigenen Projekten dem Thema zu nähern. Schülerinnen und Schüler des Franz-Ludwig-Gymnasiums (FLG) nutzten die Möglichkeit, um in den Archivbeständen des BR in München zu recherchieren und selbst eigene Beiträge zu produzieren.

Zwei Projekte standen beim Recherche-Besuch der Gymnasiasten in München im Vordergrund: eine Wanderausstellung von Schülern für Schüler in Kooperation mit dem Stadtarchiv und ein Filmprojekt zu Geschichten rund um die Regierung in Bamberg 1919. Unter der Leitung von Oberstudienrätin Julia Behr und Stadtarchivleiter Horst Gehringer ist es das Ziel, eine Wanderausstellung von Schülern für Schüler unter Einbeziehung historischer Filmmaterialien zu den Jubiläen 100 Jahre Freistaat und 100 Jahre Bamberger Verfassung zu erstellen. Das Filmprojekt rund um die Regierung in Bamberg 1919 wird von Oberstudienrat Joachim Bickel betreut.

Professionelle Unterstützung erfuhren die Schüler dafür von Dr. Bernhard Graf, der im Auftrag des BR für Filmprojekte zum Jubiläumsjahr zuständig ist und Hilfestellung bei der technischen und künstlerischen Umsetzung gab. Von Klaus Weisenbach von der Hauptabteilung Archive, Dokumentation, Recherche des BR erhielten die Schülerinnen und Schüler einen praxisorientierten Einblick in die IT-gestützte Recherche in einem modernen Medienarchiv, aber auch in die Rechtslage der Verwertung der recherchierten Unterlagen für Zwecke der wissenschaftlich-heimatkundlichen Arbeit.

Stadtarchivleiter Horst Gehringer, der die Exkursion begleitete, zeigte sich begeistert von den Recherchemöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler ?und die vielen Früchte, die wir für unsere geplante Ausstellung sammeln konnten?. Sie soll ab Frühjahr 2019 zu sehen sein und von Bamberg aus auch Schulen in ganz Oberfranken erreichen.

Bürgermeister Dr. Christian Lange freut sich über das Engagement der Jugendlichen: ?Ich begrüße es ausdrücklich, wenn sich junge Leute so praxisnah und zielgerichtet mit Geschichte auseinandersetzen. Ich bin schon jetzt auf die Ergebnisse der beiden Projekte gespannt.?

Darum geht es in der geplanten Wanderausstellung von Schülern für Schüler:

Die Jahre 2018 und 2019 markieren wichtige Jubiläen in der Geschichte Bayerns. Im November 1918 wurde in München der Freistaat Bayern ausgerufen. Damit erfolgte hundert Jahre nach der Verfassung von 1818 der Übergang von der Monarchie zur Republik. Aber erst im August 1919 wurde dieser Prozess endgültig abgeschlossen: mit der in Bamberg erarbeiteten ersten demokratischen Verfassung des Freistaats Bayern. Sie entschied die Streitfrage Rätedemokratie kontra Parlamentarismus eindeutig zugunsten der parlamentarischen Demokratie.

Nach dem Rückzug aus dem von Unruhen und bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen heimgesuchten München in das ruhige und sichere Bamberg schufen Staatsregierung und Landtag hier die Grundlagen für die erste parlamentarische Demokratie Bayerns.