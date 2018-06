Zoll bekommt Neubau in der Bamberger Gutenbergstraße

Auf einer Fläche des Bundes in der Gutenbergstraße soll in den kommenden Jahren ein neues Zollgebäude entstehen. Diese Nachricht übermittelte der im Haushaltsausschuss des Bundes für den Zoll zuständige Abgeordnete Andreas Schwarz SPD ). Nach jahrelangen Diskussionen werde es nun doch einen Neubau auf dem Muna-Gelände geben, wo das Hauptzollamt Schweinfurt am Standort Bamberg sowie das Zollamt Bamberg untergebracht werden könnten."Das sind tolle Nachrichten. Nach langer Arbeit und vielen Briefen konnte ich gemeinsam mit den Zollgewerkschaftern erreichen, dass wir für unsere Zollbeamten in Bamberg einen modernen Neubau bekommen", teilt Schwarz dazu mit. Der Weg sei damit frei, bis zum Herbst 2018 sollen die Bauunterlagen vorliegen, 2024 könne dann der Zoll in Bamberg komplett auf das neue Gelände ziehen. Wie Bernhard Oppel vom Büro des Abgeordneten erläutert, war das Gelände bereits zur Jahrtausendwende von Munitionsresten geräumt worden. Nach der Fusion mit dem Hauptzollamt Schweinfurt im Jahr 2002 waren die Neubaupläne nicht mehr weiterverfolgt worden. Das circa 15 000 Quadratmeter große Grundstück grenzt heute direkt ans Druckzentrum Oberfranken an.Stefan Göller von der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft spricht von "großartigen Nachrichten" und dankt Schwarz für seinen Einsatz. "Wir arbeiten in Bamberg seit Jahren unter schwierigen baulichen Bedingungen."