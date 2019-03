Wunderburger bauen an Zukunft

Das gedämpfte Licht und die farbenfrohen Girlanden an den Wänden und Decken sorgen für heimelige Stimmung. Und das ist ja auch ein Anspruch des heutigen Abends: Wie schafft man es, dass sich die Bewohner in der Bamberger Wunderburg wohlfühlen? Die Runde Zwei in Sachen Bürgerforum hat schon etwas weniger Menschen als zu Beginn im vergangenen November angezogen: Rund 60 Teilnehmer kamen in das Pfarramt Maria Hilf, um auf die Gespräche im Herbst aufzubauen und das "Seniorenpolitische Gesamtkonzept" fortzuschreiben.

Für Marianna Heusinger vom Amt für Inklusion der Stadt Bamberg geht es nun in die nächste Phase des Prozesses: Nachdem die neun Themenfelder vom ersten Treffen auf sechs kompaktere Gebiete zusammengefasst wurden, geht's für gut eine Stunde in Gesprächsrunden an Thementischen. "Pflege und pflegende Angehörige" gesellte sich zu "Kultur, Bildung & Freizeit für alle" sowie "Nachbarschaftliche Hilfe und Aufmerksamkeit". Nicht fehlen dürfen die großen Überthemen "Wohnen", "Quartiersnahe Infrastruktur" und "Mobilität".

Damit die Gespräche gut vorankommen, gibt Heusinger ein paar Leitfragen auf den Weg: "Wie sollte die Wunderburg aussehen, damit ich gerne dort leben möchte?" Konkret für jedes Themengebiet heiße das: Wie sieht der momentane Stand aus? Was wollen die Menschen? Wie kommt man Schritt für Schritt dorthin? Und wie organisieren sich die Interessierten?

Die Vertreterin der Sozialplanung ermuntert die Teilnehmer, sehr genaue Vorstellungen von Ideen zu formulieren: "Konkrete Projekte haben höhere Chancen umgesetzt zu werden, als Allgemeinplätze." Die Kosten für den gesamten Prozess der Bürgerbeteiligung in der Wunderburg werden aus städtischen Mitteln finanziert.

Studenten sind nicht das Problem

"Nehmen Studenten tatsächlich den Rentner die günstigen Wohnungen weg?", fragt die Seniorenbeauftragte der Stadt Bamberg, Stefanie Hahn, in die Runde der zehn Interessierten am Tisch "Wohnen". Eine Kritik, die noch in der ersten Veranstaltung im November zu Papier gebracht worden war. In der Diskussion wird aber schnell klar: An den Studenten liegt's nicht, dass Wohnraum knapp wird. Vielmehr sei der Mangel an generationenübergreifenden Ansätzen für günstiges Wohnen ein Problem, kritisiert eine ältere Dame. "Wo gibt es denn überhaupt noch Möglichkeiten, sozialen Wohnungsbau umzusetzen?", fragt Edith Obrusnik.

Da hakt Holger Maennel als Vertreter der Bamberger Stadtbau GmbH ein: Gerade in Bezug auf Objekte in der Planungsphase sei es noch möglich, neue Konzepte und günstiges Wohnen zu realisieren. Die ältere Dame ergänzt: "Es fehlt uns einfach ein Plan, an welchem man sehen kann, welche Flächen für die Stadtbau noch zur Verfügung stehen könnten." Ansonsten laufe man Gefahr, dass private Investoren alles "wegkaufen" würden. Für Maennel ist die Lage klar: Das Stadtgebiet sei begrenzt und in die Höhe bauen werde schwierig zu vermitteln sein. Und im Falle der vom Stadtrat beschlossenen Sozialklausel von 20 Prozent laufe die Frist nach zehn Jahren für jedes Wohnungsprojekt aus.

Eine vertrackte Situation für Edith Obrusnik, die von Beruf aus als Planerin arbeitet. Sie findet: "Man kann bezahlbaren Wohnraum nicht isoliert für ein Stadtviertel betrachten." Die Diskussion dreht sich um noch freie Flächen, aber nicht alle davon sind per se geeignet: Während das Ebert-Gelände noch Potenzial bietet, ist die Muna umstritten: "Nach dem Bürgerentscheid zum Hauptsmoorswald wurde bestätigt, dass die Stadt Planungshoheit über das Gelände behalten wird, egal wer es erwirbt", wirft Stadträtin Petra Friedrich aus der Wunderburg, ein. Man sollte nicht leichtfertig dort bauen.

Abseits von der drängenden Flächensuche könnte die Obdachlosigkeit älterer Mitbürger ein ernstzunehmendes Problem werden, wenn die Rente knapp wird. Obrusnik fragt deshalb am Tisch: "Wie kann man sicherstellen, dass ältere Menschen in Miete bleiben können und nicht verdrängt werden?" Für die GAL-Stadträtin Friedrich könnte eine Wohnungsbörse Abhilfe schaffen. Manche Rentner könnten so an eine kostengünstigere Wohnung kommen.

So einfach abhandeln lasse sich das Thema nicht, findet dagegen die Bewohnerin der Wunderburg und langjährige Stadträtin Karin Gottschall: "Komme ich wieder in eine vergleichbare Wohngemeinschaft, in der ich mich wohlfühle?" Zudem müssten Ärzte, Bäcker und andere Läden auch vorhanden sein, pflichtet die ältere Wunderburgerin ihr bei. Die Seniorenbeauftrage Hahn regt an, gute Beispiele anderer Kommunen zu sammeln, wie dort der soziale Wohnungsmarkt vor Ort gefördert wird und wie man zu einer guten und gesunden Durchmischung in der Bevölkerungsstruktur kommt. Hierzu könne die Stadt Bamberg ein Forum veranstalten und Beispiele vorstellen, die dazu anregen sollen, auch für Bamberg eine solche Strategie zu entwickeln.

Weitere Terminplanung

Am Ende des Abends stehen teils konkrete Ideen im Raum: Während die Arbeitsgruppe "Mobilität" gemeinsam das Viertel begehen will, um Orte zu finden, die noch Rampen oder Ampeln für bessere Barrierefreiheit benötigen, hat das Team "Pflege" eigene Pläne. Eine Expertengruppe aus Betroffenen soll für die Belange von Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen arbeiten, damit man lange gut in der eigenen Wohnung leben kann. Und ein Quartiersblatt, eventuell zusammen mit einer App, könnte in Zukunft über das kulturelle Leben informieren. Dazu könnte eine Vermittlungsstelle für private Verkäufer von Häusern Immobilien in die Hand der Stadt bringen. Um nur ein paar Ideen zu nennen.

"Wie geht es weiter mit den Maßnahmen, damit die Ergebnisse nicht im Sande verlaufen?", will Michael Schmitt am Ende der Veranstaltung von Marianna Heusinger wissen. Der Zeitplan sehe vor, dass sich bis zum 22. März alle Arbeitsgruppen getroffen haben sollten, um die Ergebnisse weiterzuführen. Am 10. April steht dann das dritte Forum ins Haus, um die erarbeiteten Maßnahmen nochmals mit allen Interessierten erneut zu diskutieren. Die Steuerungsgruppe der Stadt fasst diese Ergänzungen dann zu einem Maßnahmenpaket zusammen. Und am 5. Juni folge die letzte Runde, damit die Wunderburger die Maßnahmen nach Wichtigkeit einstufen können.

"Und wie viel Geld steht denn grundsätzlich für diese Maßnahmen zur Verfügung?", hakt Schmitt nach. "Es gibt kein Budget, das von vorneherein dafür vorgesehen ist", erläutert Sozialplanerin Heusinger. Im Juli wandert der erarbeitete Strauß an Maßnahmenvorschlägen in den Stadtrat, der die zeitlichen Schritte zusammen mit dem Bedarf an Geldern für die einzelnen Maßnahmen abstimmt.