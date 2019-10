Wünsch Dir was vom ÖPNV im Landkreis Bamberg

Das wollen Leser und Privatanbieter

Informieren bei Verspätungen oder Ausfällen, egal ob per Smartphone-App oder auf einer Anzeigetafel für Landbusse Besser an Bedarf anpassen: Zu Schulzeiten am Vormittag sind die Busse oft überfüllt, am Nachmittag in manchen Gemeinden fast leer. Mehr Busse am Wochenende und am Abend Mehrfachfahrer belohnen: Jahres- und Monatskarten sollen billiger werden. Gemeindebindung stärken Die Busverbindungen innerhalb der Gemeinden oder in die Nachbarorte sind vielen Lesern viel zu wenig. 365-Euro-Ticket auch auf dem Land und neben Schülern und Azubis auch für Senioren Regionaler Omnibusbahnhof: Zwei unübersichtliche "Umsteige-Zentren" an Bahnhof und ZOB in Bamberg sind nicht zielführend. Schnellere Anpassungen im Linienverkehr durch kürzere Vertragslaufzeiten oder Änderungsklauseln Einfacheres Ticketsystem Die unterschiedlichen Tickets und Preise im VGN-Gebiet sind unübersichtlich. Gehör für Vorschläge seitens der Privaten an den verantwortlichen Stellen - ein Beispiel ist eine Haltestelle für Landbusse aus dem Norden im Hafengebiet

Das wünschen sich die Redakteure

Hans Kurz: Der ROB muss her. Bald! Ohne Regionalen Omnibusbahnhof wird sie nicht funktionieren, die schöne neue Linienbuswelt des Landkreises ab 2024. Denn eine bessere und schnellere Taktung der Regionalbuslinien wird ins Leere laufen, wenn es am Zielpunkt weiter holpert, wenn es keinen zentralen Platz gibt, an dem man sich informieren kann, wo und wann welcher Bus wohin fährt. Ein mehr an Busverbindungen wird die Verkehrssituation an der Willy-Lessing- und der Ludwigstraße eher noch verschlimmern. In Nähe zum ZOB wird sich kein Platz für einen funktionierenden ROB finden lassen. Aber am Bahnhof hätte man die ersten zaghaften Planungen vor zehn Jahren konsequent weiterverfolgen müssen. Jetzt heißt es, der damals angedachte Platz neben dem Bahnhofsvorplatz wird als Baustellenfläche für den ICE-Ausbau benötigt. Die Planungen könnten erst nach dessen Abschluss umgesetzt werden. Also frühestens in den 2030er Jahren! Das ist eindeutig zu spät. Die Bahn verlangt von Stadt und Landkreis, für den ICE-Ausbau etliche Kröten zu schlucken. Da sollte sie doch im Gegenzug zu Zugeständnissen gedrängt werden. Auch Alternativen hätte man längst ins Auge fassen können. Jahrelang stand das Atrium leer. Denkbar wäre auch das Areal des alten Posttrakts an der Ludwigstraße mit dem dahinterliegenden Parkplatz. Unsere Forderung jedenfalls: Es muss eine Lösung für den ROB gefunden werden. Und zwar eine, die sich bis 2024 umsetzen lässt. Markus Klein: Taktung wichtiger als Preis Viele Busse sind am Nachmittag nahezu leer. Und viele Versuche, die Taktung zu erhöhen, scheiterten an mangelnder Nutzung. Und trotzdem dürfen die Versuche nicht aufhören. Wenn der ÖPNV als echte Alternative zum Auto wahrgenommen werden soll, ist eine gute Taktung wichtiger als ein günstiger Preis. Denn die Möglichkeit, Einkauf, Wanderung, Badesee-, Kino- oder Kneipenbesuch ohne Auto erleben zu können, sollte nicht weiter ein idealistischer Wunschtraum bleiben. Eine vorübergehende Lösung bei niedriger Nutzung könnten Kleinbusse sein. Die bessere Taktung muss in den Orten massiv beworben werden. Die Botschaft: Auch wenn ihr auf dem Land wohnt, seid ihr nicht weiter auf ein Auto angewiesen. In Bamberg wird dann der zeitnah umgesetzte Regionale Omnibusbahnhof angefahren. Hier muss der Stadtbusverkehr gut in alle Richtungen angegliedert werden. Sicher würde die Nutzungsbereitschaft auch weiter steigen, wenn die Reise mit den Öffentlichen billiger wäre als die mit dem Auto. Aber für eine höhere Taktung muss die öffentliche Hand tief in die Tasche greifen. Auch, um die privaten Linienbetreiber zu unterstützen, bis es genügend Nutzer gibt, die das Modell finanzieren. Denn Müchner S-Bahn hin oder her: Erst wenn Sätze wie "Auf dem Land ist man ohne Auto aufgeschmissen" nicht mehr wahr sind, kann man von einer Verkehrswende sprechen. Die Forderung daher: Bessere Taktung im gesamten Landkreis. Sebastian Schanz: Rufbus, bitte kommen! Wir haben in unserer großen Serie auch Blicke über den Tellerrand gewagt. Dabei haben wir gefragt: Welche Landkreise gelten als besonders vorbildlich beim Thema Nahverkehr? Könnte man sich von den Vorreitern nicht etwas abschauen? Quer durch Deutschland werden Fürstenfeldbruck, Göppingen, Hof und Schweinfurt genannt - gelobte ÖPNV-Landkreise sozusagen. Was auffällt: Bei drei von vier Spitzenreitern gibt es flexible Abhol-Angebote, unabhängig vom Fahrplan. In Fürstenfeldbruck kommen Ruftaxis rund um die Uhr an jeden Ort. In Göppingen kommen mobile Dienste speziell für Menschen mit Beeinträchtigung direkt an die Haustüre. Und in Hof wird gerade der Landbus getestet, völlig unabhängig von jedem Fahrplan und per Smartphone-App buchbar. Die Namen sind unterschiedlich, die Angebote aber haben gemeinsam, dass sie flexibel auf die Wünsche der Kunden ausgerichtet werden. An sich logisch: Das Auto macht unabhängig und frei. Ich kann fahren wohin ich will und wann ich es will. Das ist der große Trumpf des Motorisierten Individualverkehrs. Ein ÖPNV, der außer Städtern, Klimajüngern und Idealisten auch die breite Masse im ländlichen Raum einfangen will, muss sich daran zumindest ein bisschen messen lassen. Das geht nur über flexible Angebote. Ein flächendeckendes und 24 Stunden verfügbares Anruf-Sammeltaxi muss also her, egal wie man das Angebot dann am Ende nennen will. Rufbus, bitte kommen!