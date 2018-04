Wolfgang Buck singt über "Des Gwärch und des Meer": neue CD des Liedermachers aus Franken

Wolfgang Buck, geboren 1958 in Puschendorf im Landkreis Fürth, gelernter evangelischer Pfarrer (zuletzt in Trabelsdorf im Landkreis Bamberg), macht seit 35 Jahren Musik ist inzwischen weit über Franken hinaus bekannt geworden. Ernste und lustige Töne, verpackt in fränkische Mundart, sind sein Markenzeichen - die neue CD, die am 17. April in den Handel kommt, setzt nahtlos da an, wo Buck vor einer längeren Schaffenspause mit "Flusszigeiner" 2006 aufgehört hat. Buck tritt jetzt ohne Band mit nur noch zwei musikalischen Weggefährten auf. Warum das so ist und was es sonst Neues gibt, lesen Sie ausführlich auf www. infranken.de