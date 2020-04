Wohnungseinbruch schwer gemacht

Mitternacht: Eine vermummte Gestalt macht sich an der Haustür zu schaffen. Sturmhaube und schwarze Kleidung. Die Hände sind von Handschuhen verdeckt – darin ein Dietrich. Ein kurzes Klicken: Filigran öffnet der Unbekannte die Tür und kommt lautlos in den Hausflur.

So, oder so ähnlich stellen sich viele Menschen einen Einbruch vor. Die Realität sieht aber meist ganz anders aus: "Die James- Bond Geschichten mit Picking-Werkzeug sind selten. Oft geschieht es tagsüber und mit brachialer Gewalt", erklärt Christian Wollinger. Der Kriminalhauptmeister arbeitet bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle und ist Experte in Sachen Einbruchschutz. Er analysiert auf Wunsch die Gegebenheiten vor Ort , gibt Tipps und hilft so, die Wohnungen und Häuser der Coburger sicherer zu machen – alles kostenfrei und produktneutral: "Wir müssen ja nichts verkaufen , sagt er.

Einfache Verhaltensregeln

Dabei seien simple Verhaltensregeln oft schon die halbe Miete: So sollten die Bewohner ihre Haus- oder Wohnungstür immer absperren – eine zugezogene Eingangstür ist mit einer Kunststoffkarte schnell geöffnet. Wichtig sei es ebenfalls, keinen Ersatzschlüssel unter die Fußmatte oder sonstwo in Türnähe zu deponieren, weiß Wollinger. Sollte ein Schlüssel mal verloren gehen, sei es zudem ratsam den Zylinder des Schlosses auszuwechseln.

Bei Urlaubsreisen sollten die Bewohner auf jeglichen Hinweis auf ihre Abwesenheit verzichten – also keine Facebookposts oder entsprechende Nachrichten auf dem Anrufbeantworter. Überquellende Briefkästen könnten ebenfalls zum Problem werden.Gerade in der dunklen Jahreszeit – der Hauptsaison für Einbruchsdelikte – könne eine eingeschaltete Beleuchtung im Haus, trotz Abwesenheit, ebenfalls ihren Beitrag leisten. Aufstiegshilfen zu Balkontüren oder Fenstern, wie beispielsweise Leitern oder Mülltonnen, sollten zudem weggesperrt werden.

Mechanische Maßnahmen

"Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster. Also unbedingt zu machen", sagt Wollinger. Wer auf Nummer sicher gehen will, dem rät er: "Die mechanische Absicherung kommt zuerst – eine elektronische ist nur die Ergänzung dazu." Vor allem für die Landbevölkerung sei beispielsweise eine Videoüberwachung wenig zielführend, da die Täter meist nach nur zehn Minuten wieder verschwinden würden. Ein Zeitfenster, das ein Eingreifen der Polizei oft schwierig mache, erklärt der Experte.

Sinnvoller sei es, die Fenster in Bodennähe mit einer Pilzkopfzapfenverriegelung zu sichern. Solch eine Nachrüstung koste, nach Angaben Wollingers, etwa 250 bis 300 Euro pro Fenster. Auch ein absperrbarer Fenstergriff sei eine sinnvolle Maßnahme. Wer einen Neubau plant, könne von vorneherein auf Einbruchhemmende Fenster setzen. Die Widerstandsklasse RC2 entspricht hierbei der polizeilichen Empfehlung für private Haushalte. Alles darüber hinaus sei zu teuer und auch überzogen: "RC6 ist die höchste Klasse. Die macht vielleicht bei einem Atomkraftwerk Sinn", sagt Wollinger und lacht. Als er auf die psychischen Folgen für Einbruchsopfer zu sprechen kommt, wird er jedoch wieder ernst: "Das wird oft unterschätzt. Es gibt sogar Leute, die danach wegziehen."