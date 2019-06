Wohin mit dem Gerätelager?

Gemeinderat Stefan Huttner (Freie Liste) hatte in der vorangegangen Gemeinderatssitzung einen Antrag gestellt, ob es nicht möglich sei, einen zusätzlichen Anbau an der Schulturnhalle anzubringen, damit bei Veranstaltungen wie dem Faschingstanz nicht immer das Sportgerätelager leer geräumt werden muss, um dort den Ausschank aufzubauen. Bei einem Ortstermin wurden nun die verschieden Möglichkeiten geprüft.

Dabei wurde schnell klar, dass der Anbau für ein neues Sportgerätelager nur an der südlichen Seite der Turnhalle machbar ist. Hinsichtlich der Größe des Anbaues muss aber die Bauverbotszone von 20 Metern entlang der Staatsstraße beachtet werden, wie der Leiter der Gemeindeverwaltung, Markus Schramm, erklärte. Da die Turnhalle nicht parallel zu der Staatstraße verläuft, wäre es möglich einen Anbau von vier auf zehn Metern an der südöstlichen Ecke der Halle zu realisieren. Die Gemeindeverwaltung wurde beauftragt, diesbezüglich Kontakt mit dem Staatlichen Bauamt Bamberg aufzunehmen.

Bei dem Ortstermin besichtigten die Gemeinderatsmitglieder auch gleich den geplanten Platz im Bereich des Lehrerparkplatzes, an dem die Biomasseheizwerk Walsdorf GmbH (BWG) einen zusätzlichen 30 Quadratmeter großen Wärmespeicher aufstellen möchte, damit die Wärme vor allem aus der Biogasanlage in Erlau besser genutzt werden kann und auch in Spitzenzeiten genügen Wärme zur Verfügung steht, damit nicht mit Hilfe des Hackschnitzelheizwerkes Wärme zusätzlich erzeugt werden muss.

Kostenvoranschlag fehlt

Der Walsdorfer Bauhof hatte an der Außenwand des Schulgebäudes mit Bändern und Klebestreifen die Ausmaße des Wärmespeichers, etwa sieben Meter hoch und drei Meter Durchmesser, markiert. Die BWG Walsdorf wurde damit beauftragt, erst einmal einen Kostenvoranschlag für den Bau des Wärmespeichers und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorzulegen, bevor sich der Gemeinderat Walsdorf - die Gemeinde ist mit 43 Prozent an der GmbH beteiligt - weiter mit dem Bau befasst. Grundsätzlich allerdings sei der Gemeinderat immer dafür, die Energiegewinnung aus einheimischen Energiequellen zu unterstützen.

Bereits in der Gemeinderatsitzung im Mai 2018 hatte der Gemeinderat Walsdorf den Betritt zu dem noch zu gründeten Archivpflegeverein auf Landkreisebene in Aussicht gestellt. Zwischenzeitlich wurden weitere Einzelheiten für die Vereinsgründung erarbeitet, wie z.B. der jährliche Mitgliedsbeitrag in Höhen von 830 Euro. Der Gemeinderat beschloss, dem Verein beizutreten.