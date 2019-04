Wo sich das Bamberger Welterbe präsentiert

Die interaktive Präsentation ermöglicht zum Beispiel virtuelles Gärtnern oder Einblicke in die Arbeit der Dombauhütte. Verweise auf besondere Orte sollen zu Erkundungstouren durch die Stadt anregen. "Es handelt sich hier um kein Museum, denn die eigentlichen Exponate finden sich in der Stadt", betont entsprechend Patricia Alberth, die Leiterin des Zentrums Welterbe Bamberg. "Wir wollen hier das Welterbe vermitteln, an Gäste, aber auch an Bamberger, an Kindergärten, Schulen und Familien", stellt Kulturbürgermeister Christian Lange (CSU) bei einer Vorabbesichtigung für die Presse fest.

