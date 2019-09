Wo kann man im Landkreis noch bauen?

Der Bauboom ist nach wie vor ungebrochen. Besonders gefragt sind Bauplätze im Bamberger Speckgürtel. Doch hier können die Kommunen Bauwilligen kaum noch eigene freie Grundstücke anbieten. Das Gros befindet sich in privater Hand. Bei einer Vielzahl handelt es sich um Baulücken. Insgesamt, so ergaben die Recherchen des FT, gibt es derzeit um die 100 freie gemeindliche Grundstücke. Während die Bodenrichtwerte hier bis etwa 300 Euro pro Quadratmeter betragen, werden für Bauflächen in privater Hand durchaus auch bis 500 Euro bezahlt. Die Gemeinden reagieren auf die anhaltende Nachfrage und weisen verstärkt vor allem auch in ihren Gemeindeteilen neue Baugebiete aus. Das wird in den Jahren 2020/21 gut 800 neue Parzellen bedeuten. Der FT hat nachgehakt, wo es wie viele Grundstücke gibt und wo in absehbarer Zeit neue geplant sind. Außerdem beleuchten wir die Preise. Eine n ausführlichen Bericht mit einem Überblick über freie Grundstücke und wo wann neue Baugebiete auf dem Markt sein werden, finden Sie im Laufe des Abends im Premiumbereich bei inFranken.de