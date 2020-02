Wo ist der Winter, Schneemann?

Nicht nur in den Umlandgemeinden, sondern auch in der Stadt versteht man es, richtig Fasching zu feiern. Über 800 Aktive haben den Faschingszug am Samstag durch die Gartenstadt mitgestaltet. Darunter waren zahlreiche Kapellen, Tanz- und Prinzengarden.

Zum 26. Mal hatte der Bürgerverein Gartenstadt zu diesem Ereignis eingeladen, das einfach zum Bamberger Fasching gehört. Auch in diesem Jahr formierte sich der Zug "Am Spinnseyer" und zog sodann ab 14 Uhr über die gesamte Seehofstraße, den Gartenstädter Markt, durch die Joseph-Otto-Kolb-Straße und den Holunderweg zum Kunigundensaal neben der Kirche. Dort bewirtete die Pfarrgemeinde St. Kunigund das Faschingspublikum. Es gab Kaffee und Krapfen und vieles mehr.

Viele kleine Faschingshelden präsentierten sich im Umzug zu bunten Themen. Und es war Winter - zumindest was die Kostüme der Gruppe des Kindergartens St. Kunigund betraf. Die Kinder aus der Kita Auferstehungskirche bereiteten "Wald und Wiese" närrisch auf.

Weiter mit vertreten waren verschiedenste Gruppierungen aus der Stadt und dem Landkreis Bamberg, zum Beispiel die Bäckerei Loskarn Gartenstadt, das Baunternehmen Tscherner, das Architekturbüro Reinfelder, die Blaskapelle Don Bosco, die Bamberger Stadtpfeifer, Garden aus den Landkreisgemeinden, unter anderem aus Memmelsdorf und Zapfendorf, der Memmelsdorfer Carnevals Club mit seinem Prinzenpaar, ein Nürnberger Tanzmariechen, Cheerleaders, Memmelsdorfer Barons Cats, schwarze Piraten, die Rewe All Stars und alte Raubritter sowie eine Pferdegruppe.