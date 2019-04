Pferd in Zapfendorf (Kreis Bamberg) vermisst: Wer hat den schwarzen Wallach gesehen? "Hokuspokus" war Mittwochabend beim Ausreiten als Handpferd dabei, lief also neben einem gerittenen Pferd her. Plötzlich erschrak der schwarze Wallach, riss sich los und rannte panisch davon. Die sofortige, intensive Suche nach dem Tier brachte keinen Erfolg. Es blieb auch über Nacht verschwunden und kehrte nicht in seinen Stall nach Reuthlos zurück.

Das Tier ist an sich zutraulich. Man sollte aber nicht hektisch auf es zugehen, sagt Nicole S., eine Freundin der Besitzerin. Auch an diesem Morgen sind wieder Leute aus dem Reuthloser Stall mit Autos und zu Pferd auf der Suche nach dem Wallach.

Autofahrer aufgepasst! Pferd könnte auf Straße laufen

Es wird empfohlen, in dem Bereich um Zapfendorf auf den Straßen besonders achtsam und vorsichtig zu fahren, da "Hokuspokus" möglicherweise auf oder über Straßen läuft.

Wer den sehr großen, schwarzen Wallach gesehen hat, wird gebeten, dies unter Handynummer 0175/838 0151 mitzuteilen.