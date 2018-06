Wo die Pomeranzen blühen

Die Royals waren bei diesem Fest am Freitag die Bürger aus nah und fern, die zu Tausenden die ehemalige Sommerresidenz der Bamberger Fürstbischöfe besuchten und spätabends vollen Herzens nachhause gingen.

Als Landpomeranze unter Bayerns Schlösser-Schönheiten mag Schloss Seehof ja vielen gelten, aber das ab 1687 in mehreren Bauphasen errichtete Landschloss mit den markanten Ecktürmen ist mit seinem Barockgarten, den Lindensälen und der Kaskade vor der doppelläufigen Prachttreppenanlage wohl eine der bezauberndsten Schönheiten in ganz Franken und Bayern.

Mit den Orangerien im Rücken und dem Blick auf das Schloss standen dann aber erst einmal die Pomeranzen zum Empfang des Finanzstaatssekretärs Hans Reichhart und der Geburtstagsgäste in voller Frucht und Spalier. Ein verzaubernder Anblick ist das und für viele Gäste wurde dieser Prospekt zum Fotomotiv des Tages. Liebevoller Spott mag also gerne sein, weiß man doch, dass das Land, wo die Zitronen blühn und die Pomeranzen in ihren Kübeln stehen, gleich hinter Bamberg beginnt. Wenn auch nicht immer so sonnenbeschienen wie Italien, das Dichter-Sehnsuchtsland schlechthin. "Schloss Seehof ist wunderschön und es verdient unsere ganze Aufmerksamkeit", so Finanzstaatssekretär Reichhart, der nach den offiziellen Grußworten auch gleich noch das Kinderprogramm für die Geburtstagsfeier der Schlösserverwaltung eröffnete.



Üppiges Programm

Das Gesamtprogramm zum Jubiläum erwies sich als so üppig und abwechslungsreich, dass alle von allem kosten wollten und doch manchmal beinahe nicht zum Zuge kamen. Insbesondere das Abschlusskonzert der Kreismusikschule Bamberg im Weißen Saal hatte es dem Publikum angetan.

Der künstlerisch-pädagogische Leiter der Musikschule, Josef Gentil, und der seit Januar 2018 für Seehof zuständige Referent in der bayerischen Schlösserverwaltung, Sebastian Karnatz, zeigten sich, nachdem die letzte Note im Weißen Saal verklungen war, aufgeräumt und heiter, ja sogar begeistert. Die Akustik unter dem Deckengemälde des Hofmalers Giuseppe Appiani sei grandios betonten Gentil und Karnatz. Wobei Karnatz sich ausdrücklich dazu bekannte, dass zukünftig in den Räumen des Schlosses noch häufiger Musik erklingen werde.

Das Publikum ließ sich auch nicht von den reichlich unterkühlten Temperaturen schrecken, man zog sich einfach immer wieder dahin zurück, wo auch die Schar der Pomeranzenbäumchen an grässlich kalten Tagen Geborgenheit finden. Dorthin, in die Tietz-Orangerie, hatte man kurzerhand die barockzeitlichen Geschicklichkeitsspiele verfrachtet, wie überhaupt beinahe für alle Veranstaltungsangebote zwei Möglichkeiten vorbereitet waren. Drinnen oder draußen, das war dank dieser perfekten Organisation eine unkompliziert zu beantwortende Frage. Die barocke Tanzvorführung mit Verführung des Publikums zum Mitmachen fand denn auch wahlweise vor oder in der Orangerie statt. Gefallen hat's allen. So auch das Schlusskonzert des Ensembles "Hortulus Conclusus" unter der Leitung von Friederike Heumann in der Orangerie. Glänzend disponiert waren dabei die Sopranistin Stefanie Wagner und der Tenor Stefan Schneider.

Und schließlich, die herauf dämmernde Dunkelheit und das von Wagner erotisch-heiter jubilierte "Brüderlein" aus dem Liederbuch "Musicalische Kurtzweil" des Erasmus Widmann ließ die Nachtigall vermuten - oder war's doch schon die Lerche? Kühl genug empfing die Nacht das Publikum gegen 22 Uhr jedenfalls nach diesem festlichen Abschluss der Geburtstagsfeier der Schlösserverwaltung in Schloss Seehof.