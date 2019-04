Wo der Hopfen eine neue Heimat hat

Am Sonntag, 28. April, öffnen zwölf Bamberger Gärtnereibetriebe ihre Türen und laden Interessierte ein, sich vor Ort umzusehen. Sie präsentieren ihre Erzeugnisse, geben Einblick in ihre Betriebe und informieren über Anbautechniken und Produktvielfalt. Neben dem klassischen Spektrum können auch Sonderformen, wie z.B. Heckenpflanzen, Stauden, Hydrokulturen oder Zierpflanzen begutachtet werden. Darüber hinaus wird für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt sein. Auch verschiedene Musikgruppen sind an diesem Tag zu hören.

2011 wurde im Rahmen des Projekts "Urbaner Gartenbau 2011" von Bamberger Gärtnerfamilien die Interessensgemeinschaft Bamberger Gärtner (IG) gegründet. Ziel ist es unter anderem, den "Fortbestand der Betriebe zu sichern und das Wissen an künftige Generationen weiterzugeben". Unter dem Motto "Gutes aus der Gärtnerstadt Bamberg" werden ausschließlich Produkte angeboten, die auf Bamberger Gärtnerland gewachsen sind. Es ist ein Qualitätssiegel, das den Verbrauchern qualitativ hochwertige und frische Ware garantiert.

In der vierten Generation

Auch die Gärtnerei Emmerling und der Bamberger Hopfengarten sind am Sonntag mit dabei. Auf ihren Flächen in der Zollnerstraße 24 wird die Gärtnertradition bereits in der vierten Generation gelebt und gepflegt. Ein gewisser Schwerpunkt lag früher bei der Produktion von Schnittblumen und Zierpflanzen. Mit der Betriebsübernahme durch Wolfgang Emmerling rückte die Produktion von Beet- und Balkonpflanzen, Chrysanthemen und Weihnachtssternen in den Vordergrund. Ein weiteres Standbein sind mittlerweile Raumbegrünungen mit Hydrokulturen, immer verbunden mit den entsprechenden Pflegearbeiten. Dazu kommt ein Überwinterungsservice für große Kübelpflanzen. Diese werden im Herbst bei der Kundschaft abgeholt, im Gewächshaus überwintert und jetzt wieder zurückgebracht.

Viele Stammkunden schätzen das Angebot der Emmerlings. Insbesondere in der Selbsternte-Abteilung der Gärtnerei kann die Kundschaft zwischen mehr als 110 samenechten Tomatensorten, Chilis, Kräuter und vielem mehr auswählen und gleich selbst ernten. So viel man eben braucht, kann geerntet und dann mitgenommen werden. Viel Wert legt man auf die Bewahrung alter und regionaler Sorten, so z.B. dem "gelben Bamberger Birnla" oder die "Mainperle". Nur natürliche Pflanzenschutzmittel, wie z.B. Orangenöl, kommen zum Einsatz.

Viele Veranstaltungen

Genauso wichtig sind für Wolfgang Emmerling und seinen Sohn Kris neue Ideen und innovative Geschäftsfelder. Insbesondere der Hopfengarten in der Gärtnerei gehört dazu, mit zahlreichen Events und Veranstaltungen rund um das "grüne Gold". Auf Initiative von Kris Emmerling ist der Hopfenanbau nach über 100 Jahren wieder nach Bamberg zurückgekehrt. Die Bierstadt Bamberg ohne Hopfenanbau war für ihn eine Herausforderung.

Im ehemaligen Blumenladen der Emmerlings ist nun die kleinste Brauerei Bambergs im Entstehen. Aus rund 25 verschieden Hopfensorten, so unter anderem einem patentierten "Rauch-Hopfen", werden hier einzigartige Brauspezialitäten gefertigt. Die angebotenen Braukurse sowie die Hopfen- und Bierseminare sind gut nachgefragt. Die dort gebrauten Craft-Biere, der Hopfen-Gin, der Hopfen-Whiskey, aber auch die hausgemachten Limonaden finden stoßen auf eine immer größere Nachfrage.

Für den Tag der offenen Gärtnerei hat man schon einiges vorbereitet. Die Besucher können hausgemachte Leckereien am "Foodstand" probieren und acht verschiedene Bierspezialitäten genießen. Dazu gibt es hausgemachte Limonaden, hopfige Spirituosen und Drinks und ein Bier-Eis. Führungen durch die Gärtnerei und den Hopfengarten werden selbstverständlich auch angeboten.

Der Tag der offenen Gärtnereien

Termin: Am Sonntag, 28. April, von 10 bis 17 Uhr

Eröffnung: Eröffnet wird der Tag der offenen Gärtnereien von Oberbürgermeister Anders Starke und Welterbe-Managerin Patricia Alberth um 11 Uhr im Bamberger Staudengarten in der Gundelsheimer Str. 80.

Teilnehmer: Bamberger Staudengaten Strobler (Kronacher Straße), Gärtnerei Franz Böhmer (Siechenstraße 101), Gärtnerei Böhmerwiese (Heiliggrabstraße 57), Dechant Gartenbau (Am Heidelsteig 9), Gärtnerei & Floristik Karl Dechant (Geisfelder Straße 8), Gärtnerei Eichfelder (Gundelsheimer Straße 76), Gärtnerei Emmerling (Zollner Straße 24), Gärtnerei Hohe (Nürnberger Straße 30), Lurtz Gartenbaubetrieb (Villachstraße 10), Gärtnerei Neubauer (Heiliggrabstraße 32), Gärtnerei Sebastian Niedermaier (Mittelstraße 42), Zimmers Obstgarten (Hohe Kreuzstraße 9c)

Sonstige: Das Gärtner- und Häckermuseum mit Bamberger Sortengarten (Mittelstraße 34) ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.