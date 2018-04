WM 2018: Wir suchen das fränkische Tierorakel

Paul war der Meister der Vorhersage. Der Krake aus dem Sea Life Centre in Oberhausen alias das "Tentakel-Orakel" hatte zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 alle Spiele mit deutscher Beteiligung richtig vorausgesagt - auch das Endspiel. Zielsicher hatte sich Paul immer für die richtige Futterbox samt Flagge entschieden. Seine Vorhersagen sind legendär.



Bisher konnte kein Tier mehr mit dieser Orakel-Erfolgsquote mithalten - bis jetzt. Denn wir suchen das fränkische Tierorakel 2018 und hoffen, es Paul gleich zu tun.



Wir suchen das fränkische Tierorakel

Welches Tier aus Franken hat so viel Fußballexpertise, so viel Charme oder einfach so viel Spaß daran, um für Ihre Heimatzeitung und inFranken.de die Spiele der deutschen Nationalelf zu tippen?



Mitmachen kann jedes Tier mit Frauchen oder Herrchen, das bereit ist, alle Spiele vorherzusehen und uns Fotos und Videos davon zur Verfügung zu stellen. Das tierische Orakel muss weder süß noch fellig sein, alle Tier mit Wahrsagerqualitäten sind willkommen.





Und so geht´s



Schicken Sie uns Fotos oder ein Video des Tierorakels und erklären Sie uns, warum genau Ihr Tier bei uns die Fußballvorhersagen machen sollte.



Einfach Mail mit dem Betreff "Tierorakel" an leserreporter@infranken.de. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2018.



Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. dvd