WM 2018: Das sind gute Public-Viewing-Locations in Franken

Fußball-WM allein im Wohnzimmer gucken? Diese Option klingt für jeden, der nicht über ein kleines Heimkino verfügt, wohl nicht sonderlich verlockend. Zum Glück gibt es Public Viewing: Spiele auf großer Fläche miterleben und gemeinsam mit anderen so richtig mitfiebern und jubeln. Wo genau ihr in Franken die besten Locations findet, die Public Viewing anbieten, verraten wir euch hier.Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sollen auf dem Maxplatz auf einer großen LED-Leinwand übertragen werden. Der Eintritt ist frei.Der nach eigenen Angaben größte LED Videowand in der Fränkischen Schweiz steht an der Tankstelle in Heiligenstadt im Kreis Bamberg. Es gibt Speisen und mindestens 5 verschiedene Biersorten. Übertragen werden alle deutschen Spiele und ab dem Achtelfinale alle Spiele. Nach jedem Deutschlandspiel werden Tankgutscheine verlost.Die Fußballfans in Kronach können die Mannschaft in der Kühnlenzpassage anfeuern. Mit Bayreuther Hell, Maisel's Wisse und Kronacher-Bräu können die Fans auf die Erfolge anstoßen. Der Eintritt ist frei.Alle Fußballbegeisterten können in Kulmbach auf dem Marktplatz zusammenkommen um die Spiele der deutschen Nationalelf zu schauen. Sollte es in der Hauptrunde einen Kracher ohne deutsche Beteiligung geben, werden auch die eventuell übertragen. Der Eintritt ist frei.Fans in Coburg kommen im Prinzengarten zusammen. Es kostet keinen Eintritt und alle Spiele können auf einer Großbildleinwand geschaut werden.Sollte Deutschland der Finaleinzug gelingen wird das Spiel, trotz Sambafestival, auch wieder auf der großen Samba-Bühne übertragen.Wer in Lichtenfels die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen möchte, der kann auf dem Marktplatz schauen. Der Eintritt ist frei.Ein offizielles, großes Public Viewing gibt es in Forchheim nicht. Trotzdem gibt es einige Orte, an welchen die WM-Spiele gezeigt werden. Im Kellergebiet am Berg werden am Glocken-, Greif-, Schlößla- und am Schneider-Keller alle Spiele der deutschen Mannschaft gezeigt. Daneben werden auch am Kaiserstrand die Spiele der National-Elf übertragen.Nur während des Anstattfests am Samstag, 23. Juni, wird am Paradeplatz und beim Stadtlokal das WM-Spiel öffentlich gezeigt. An diesem Tag überträgt auch das Stadtlokal in der Fußgängerzone und das neue Lokal Lübbis in der Apothekenstraße das Spiel Deutschland gegen Schweden. Die Partie läuft zudem auf der großen Rathausbühne. Anders verhält es sich am Sportgelände des FC Thuisbrunn: Hier werden mit Ausnahme des 23. Junis alle Spiele gezeigt.