Die 37-jährige Claudia Raab ist Künstlerin. Und sie ist Wirtstochter. Also solcher liegt ihr der Fortbestand des Familiienbetriebs am Herzen. Sie liebt aber auch die Bühne. Das konnte sie nun in einem neuen Konzeot verbinden. Seit diesem Jahr ist sie die "Zum Wirt"-Chefin . Wir haben ihr einen Besuch abgestattet. Den Artikel dazu mit einer Reihe von Bildern finden Sie im Premiumbereich bei inFranken.de