Zuerst war das ein ungewohntes Bild: An den Kassen schützen Plexiglasscheiben die Mitarbeiter. Streifen und Aufkleber am Boden motivieren die Kunden dazu, Abstand zu halten. So hat sich im Edeka-Markt Massak an der Starkenfeldstraße seit Beginn der Corona-Krise manches geändert. Ein Mitarbeiter sch...