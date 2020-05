Wie man heiter scheitert: Musikvideo von "Ernst von Leben"

"Heiter Scheitern" lautet der Titel des ersten Songs, den Ernst von Leben mit einem Video produzierte. Im Herbst 2018 begann das Improvisationstheaterensemble ein paar Lieder aufzunehmen. Aus Jux und Dollerei.

Apropos Jux und Drollerei: Das gesamte Ensemble sehnt sich danach demnächst wieder auf der Bühne zu stehen. Es sollen einige Mitglieder*innen des Ensembles bereits von Auftritten geträumt haben. Es ging um fliegende Teller und quietschende Stühle in einem Architekturbüro und die wirklich wahre Liebe bei Brauer sucht Frau... Ob wir uns bis wir wieder spielen dürfen noch daran erinnern, können wir nicht versprechen. Wir hoffen, dass es möglichst bald aber auch möglichst vertretbar ist, wieder aufzutreten. Bis dahin: Masken erst mal noch hoch und bleibt heiter! (Text von Felix Forsbach/ Ernst von Leben)

Wer die Künstler aus der Region in der schwierigen Zeit unterstützen will, spendet direkt an:

Kontoinhaber: Seehafer/Forsbach

IBAN: DE82 1001 0010 0784 8831 12

(Postbank)

Credits Video: "Heiter Scheitern"

Darsteller*innen: Ernst von Leben

Musik: Peter Florian Berndt & Dominik Tremel

Video: Thomas Paulmann (Die Filmschneiderei)

Text: Felix Forsbach