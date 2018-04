Wetter: Sonne satt und viel Wärme - doch das sommerliche Wetter hat auch seine Tücken

Wettervorhersage



Sonntag der erste Sommertag?





Sonnenstrahlen intensiv - Sonnencreme nicht vergessen!





Vorsicht: Motorradsaison startet



Über einen Mangel an Sonne können sich die Menschen in Franken in den kommenden Tagen nicht beschweren. Doch das bringt auch Gefahren mit sich. DieLaut Deutschem Wetterdienst (DWD) wird der Samstag sonnig: Für den Rest des Tages ziehte keine einzige Wolke über den Himmel. Die Temperaturen erreichen zwischen 18 Grad an den Mittelgebirgen und 22 Grad am Untermain. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südostwind.In der Nacht zum Sonntag bleibt es wolkenlos. In Südbayern und der Oberpfalz gebietsweise Nebelfelder, örtlich dicht. Tiefstwerte 7 Grad am Untermain bis 0 Grad in einigen Senken an der Donau.Am Sonntag ist es ab dem Vormittag in ganz Bayern sonnig. 16 bis 22 Grad werden erreicht, an manchen Stellen sogar über 25 Grad. Vielerorts weht nur ein schwacher Wind. In der Nacht zum Montag bleibt es klar bei Tiefstwerten von 8 bis 1 Grad.Bei aller Vorfreude auf den vielleicht ersten der Temperatur nach richtigen Sommertag im Freistaat an diesem Sonntag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) davor, die Sonne zu unterschätzen. "Sie hat schon eine sehr starke Kraft", sagte ein DWD-Meteorologe.Wer sich länger an der frischen Luft aufhalte, solle sich unbedingt eincremen. Bereits nach einer halben Stunde oder einer Stunde in der prallen Sonne könne die Haut verbrennen, sagte der Experte weiter. Gerade jetzt im Frühjahr sei die Luft sehr trocken und klar. Daher dringe die Strahlung stärker durch. Als Sommertag definiert der DWD einen Tag, an dem es mindestens 25 Grad warm ist.Die besten Chancen darauf bestehen den Angaben nach in Unterfranken, etwa im Raum Aschaffenburg. Die bislang wärmsten Temperaturen in Bayern im laufenden Jahr wurden am 4. April gemessen - da kletterte das Thermometer in Bamberg auf 24,1 Grad.Wenn es sonniger wird, sind wieder zahlreiche Motorradfahrer im Freistaat unterwegs. Weil sich nicht alle an die Regeln halten, schickt das Polizeipräsidium Oberbayern Süd an diesem Wochenende wieder die "Kontrollgruppe Motorrad" auf die Straßen. "Das sind selbst motorradbegeisterte Kollegen", sagte ein Polizeisprecher. Sie sollen Raser aus dem Verkehr ziehen. Den Bikern empfiehlt er, sich nach der winterlichen Pause erst wieder mit ihren Maschinen vertraut z u machen. "Unser Appell, aufeinander Acht zu geben, geht aber auch an die Autofahrer." Auf was Motorradfahrer nach dem Winter achten sollten, lesen Sie hier