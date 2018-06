Wetter am Wochenende: Waschbär im Zoo gönnt sich Eistorte - Legt das Eis in Franken bereit

Ein Waschbär aus dem Zoo in Hannover macht es vor - er nascht genüsslich an einer leckeren Eistorte aus Erdbeeren, Rosinen und Honig. In Hannover waren am Freitag Temperaturen um die 30 Grad - da bekam der Waschbär zur Abkühlung eine eigene Eistorte.Auch in Franken erwartet uns am Wochenende ein herrlich schönes Wetter . Das heißt: absinkende Luftbewegungen, Wolkenauflösung, keine Niederschläge. Diese Prognose macht zumindest der Herzogenauracher Wetterexperte Stefan Ochs.Auch der deutsche Wetterdienst (DWD) meldet am Samstag Temperaturen um die 30 Grad in Unterfranken. Und vor allem: viel Sonne. Die Nacht zum Sonntag ist sternenklar - in Oberfranken kann es aber auf bis zu fünf Grad abkühlen. Dem Sonntag schadet das aber nicht. Auch hier bleibt es sonnig, warm und über weite Strecken wolkenlos.Das warme Wetter hält sich sicherlich bis Montag, so Stefan Ochs. "Es zeigen sich wahrscheinlich überhaupt keine Wolken am Himmel", so der Wetterexperte. Aber: Die Höchsttemperaturen gehen am Wochenende vorübergehend leicht zurück und bis Mitte nächster Woche dann allmählich wieder hoch bis nahe 30 Grad.