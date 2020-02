Wer gibt beim "kleinen Nachbarn" künftig den Ton an?

Neben Thomas Söder (CSU), der vor sechs Jahren neu ins Amt gewählt wurde, bewerben sich Verena Luche (Die Grünen), Herbert Diller (Bürgerblock/FW) und Heiko Nitsche (SPD). Ereilt Söder gar das Schicksal von Markus Zirkel von der SPD, den Söder selbst 2014 entthront hatte?

Das wird sich freilich erst am 15. März oder womöglich bei einer Stichwahl 14 Tage später entscheiden. Aber schon am Donnerstag, 27. Februar, um 19 Uhr kann sich im Pfarrheim in der Lichtenfelser Straße zeigen, welcher Kandidat die besten Ideen und die größte Leidenschaft für Hallstadt hat. Dann nämlich lädt der Fränkische Tag zur Podiumsdiskussion mit den vier Kandidaten ein. Wer dabei sein möchte bei der kostenlosen Veranstaltung, sollte sich hier anmelden, denn die Zahl der Plätze ist begrenzt.