Der MCC hat bei seiner Faschingsgala einmal mehr bewiesen, dass er immer noch steigerungsfähig ist. Die bewährten Größen des Memmelsdorfer Faschings wurden unterstützt von zwei Prinzenpaaren, gleich zwei Pfarrern in der Bütt, drei Tanzmariechen und den neu formierten "Tanzmäusen".

Überraschung um Mitternacht

In der Mitternachtsshow präsentierte der MCC zudem mit der Sängerin "Adiama" einen neuen Stern am deutschsprachigen Schlagerhimmel.

Mit einem Augenzwinkern entschuldigte sich Sitzungspräsident Hans-Werner Müller eingangs für die "baustellenbedingten Umstände" in der Seehofhalle. Die vom Bürgermeister versprochene Seilbahn vom neuen Parkplatz zur Halle sei doch nicht fertig geworden.

Im ersten Programmpunkt tanzten die Jüngsten des MCC-Nachwuchses. Zum Thema "Cha-Cha-Cha in Südamerika" feierte die Gruppe im Kindergartenalter eine gelungene Premiere. Die "Tanzmäuse" werden trainiert von Christina Haas und Maria Arnold.

Die Affen und die Kokosnuss

Danach waren die Affen los, und alle suchten natürlich die geklaute Kokosnuss. Die von Maria Arnold und Lena Hofmann betreuten "Bambinis" boten einen abwechslungsreichen Auftritt.

Als bunt schillernde Libelle flog Pfarrer Peter Barthelme auf die Bühne. Sein gereimter Vortrag stand unter dem Motto "Alles steht Kopf". Ob Politik, Sport oder Kapitalmarkt, nichts laufe mehr normal ab. Sogar sein Vorgänger Franz Branntwein habe sich wieder zurückgemeldet. Als Warnung vor den politischen Extremen appellierte Barthelme: "Wählt doch in der Mitte, wie es früher Brauch und Sitte." Eine unbeabsichtigte Pointe gab es zum Schluss, als ein verdutzter Sitzungspräsident bemerkte, das Ende des Vortrags verpasst zu haben. Alle Beteiligten nahmen es mit Humor, und für die Zuschauer war's eine zusätzliche Gaudi.

Prinzenpaare auf der Bühne

Die Kindergarde unter der Leitung von Tina Eck und Marie Herold überzeugte mit einem flotten Marsch und leitete über zum Auftritt der beiden Prinzenpaare. Zusammen mit den Gästen von der Hollfelder Faschingsgesellschaft begrüßten Seine Tollität Thomas I. und Ihre Lieblichkeit Susann I. das Narrenvolk mit einem dreifach donnernden "MCC Helau".

Franz Branntwein ist wieder in der Bütt. Nach einer zweijährigen Bühnenabstinenz erschien er im Sauna-Outfit und berichtet über seine Erfahrungen im Kurbetrieb. Eigentlich war ja "sei Fraa" zum Abspecken weg ("Wenn die umkippt, is die größer als vorher"), was für ihn selbst Urlaub pur bedeutete. Ins Theater sie sich nicht getraut, stand doch an der Kasse "Programm drei Euro", was angesichts ihrer 140 Kilogramm "Feinkostgewölbe" unbezahlbar geworden wäre.

Aber als er selbst eine Kur angetreten habe, habe er seine Leidenschaft für die Sauna entdeckt, obwohl ihm die Nacktheit zunächst peinlich gewesen sei (" ... und dann noch die neidischen Blicke"). Sogar einen Kurschatten namens Luna habe er kennengelernt ("wie der Mond - abends auftauchen, morgens verschwinden"). Als er zum Abschluss ein Lied vortrug, ersetzte er die anzüglichen Textpassagen lieber durch "La La La" - "es könnt' ja ein Geistlicher anwesend sein!". Tosender Applaus war der Lohn für die gelungene Rückkehr des Pfarrers Marianus Schramm aus Litzendorf.

Mehrsprachiger Postbote

Gleich drei Funkenmariechen, Hanna Schiller, Pauline Pager und Jasmina Barbu, präsentierten ihren Tanz mit akrobatischen Elementen.Trainerin Christina Ther konnte zufrieden sein. Und die Jugendgarde unter der Leitung von Conny Einwich und Sandra Leneis machte mit ihrem perfekten Marsch bereits Appetit auf den Showtanz nach Mitternacht.

Was man als Postbote so alles erlebt, davon konnte der Komödiant Wolfgang Tröger ein Lied singen. Seine witzigen Erzählungen auf schwäbisch, türkisch-deutsch oder wienerisch waren einfach nur "saulustig", etwa, als er mit dem musikalischen Leiter Herbert Müller am Keyboard einen Country-Song in "sächsischem Englisch" zum Besten gab. Mit seinen Imitationen bekannter Persönlichkeiten und dem blitzschnelle Switchen in den Dialekten bestätigte die feste Größe des MCC-Faschings erneut seine Entertainer-Fähigkeiten.

99 Luftballons

In die 80er Jahre tauchte das Männerballett ein und ließ zu Nenas Kult-Song 99 Luftballons fliegen. Unterstützt von Marie Biermann und trainiert von Sandra Leneis und Sabrina Bauer bewiesen die Mannsbilder ihr tänzerisches Talent. Lautstark wurde von den Fans eine Zugabe eingefordert.

Die Memmelsdorfer Mafia hat es inzwischen zu einer eigenen Kneipe gebracht. Der Pate (Christopher Müller) bemerkt gar nicht, dass die schöne Unbekannte an der Bar seine eigene Frau (Anna Nickoleit) war. Als Running-Gag bewarb der Filius (Florian Nickoleit) sein gepanschtes Bier: "Sei gut zu Dir - trink Mafia-Bier!" Und Thomas Müller als Barkeeper pries seine "dreifache fränkische Frechheit" an: ein kleines alkoholfreies Radler.

Mit ihren Gesangseinlagen brachte die Gruppe die Halle zum Beben. Die Prinzengarde bot den tänzerischen Höhepunkt mit ihrem Marsch zur Ouvertüre "Wilhelm Tell". Die Trainerinnen Carola Nöth und Christina Ther sowie die Gardebeauftragten Beate Saal erhielten Blumen.

Trommelnde Eingeborene

Die Rettl, eine Hälfte des kultigen Dorfraatsch'n-Duos aus Meeedensdorf, und ihr grobschlächtiger Gatte Josef entführten ins afrikanische Gambia und gaben Einblicke in ihren All-Inclusive-Urlaub. Sie hatten die afrikanische Tracht und so manche landestypischen Gebräuche angenommen. Ihre Voodoopuppe setzte die resolute Dame gezielt bei ihrem Mann ein, der zeigte dafür seinen "Begattungstanz". Claudia Gunzelmann und Gerda Hofmann hatten ihre Männer im wahren Leben, Helmut und Georg, als trommelnde Eingeborene mit auf die Bühne mitgebracht. Zudem hatte Erhard Hippacher einen Gastauftritt als Medizinmann "mit besonderen Vorzügen", den anmutigen Geparden mimte Marlene Groh.

Zum grandiosen Finale sammelten sich alle Akteure und stimmten die MCC-Hymne an. Für die Tanzfreunde war anschließend die Band "Heaven" zuständig. Einen Höhepunkt bildete noch der Gastauftritt der deutschen Schlagersängerin mit eritreischen Wurzeln "Adiama".