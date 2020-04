Wenn Abschiednehmen ausfällt

Tröstende Nähe, Taschentücher, Tränen und Schniefen. Trauern im Kreis der großen Gemeinschaft bedeutet eine Veranstaltungsform, bei der unmittelbar Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Unter vielen Menschen auf engem Raum. Hinzu tritt der Risikofaktor, dass oft ältere und vielfach vorerkrankte Menschen bei Beerdigungen zusammenkommen. Entsprechend nachvollziehbar sind die derzeitigen Beschränkungen für Trauerfeiern aus epidemiologischer Sicht.

Welche psychischen Belastungen verlorene Momente durch das Verbot gewöhnlicher Trauerfeiern für Hinterbliebene bedeutet, ist für Außenstehende kaum vorstellbar. "Viele plagt das Gefühl, die Art von Beisetzung wird diesem Menschen, den man verloren hat, nicht gerecht." So Alexandra Eyrich, die seit Jahren professionelle Trauerbegleitung für Kinder, Jugendliche und Familien in der Region leistet. Derzeit werden 53 Familien von dem elfköpfigen Team Ihrer Initiative betreut.

Ihre Erfahrungen aus der täglichen Arbeit mit jungen Menschen, deren Mutter etwa gerade im Krankenhaus sterben musste, sprechen eine eindeutige Sprache. Es sind Einblicke, die zeigen, dass Trauern und Abschiednehmen nicht erst bei ausfallenden Feiern zum Problem werden: "Corona erschwert wahnsinnig vieles. Schwerstkranke dürfen von niemandem der Angehörigen besucht werden. Das sind zusätzliche Einschränkungen, die zwar auf Zeit sind, aber Zeit ist ein großer Begriff, wenn man von Sterben und Trauer spricht. Zeit bekommt in diesem Kontext eine neue Definition." Man stelle sich nur die empfundene Ungerechtigkeit vor: Man hätte den geliebten Menschen vor wenigen Monaten noch auf seinem letzten Weg begleiten können, während dieses zutiefst menschliche Bedürfnis einem nun verwehrt wird. Wie viele Tage noch bleiben, weiß keiner, nur, dass jeder Tag gefühlt ein verlorener Tag ist.

Unwiederbringlich verloren

Zwar sei es vermehrt so, dass Betroffene versuchen, diese Beschränkungen zum Wohle der Gemeinschaft vernünftig zu akzeptieren, doch unterstreicht Eyrich zugleich die Unwiederbringlichkeit des Abschiednehmens: "Das Gefühl ist doch ein anderes. Dieser Moment, dass ein Mensch unter die Erde kommt, ist einmalig. Ob das kirchliche oder freie Beisetzungen und Rituale betrifft, diese letzte Begegnung wird als zentraler Moment des Abschieds empfunden." Zwar würden einige Menschen, die von den jetzigen Einschränkungen betroffen sind, eine größere Feier zu einem späteren Zeitpunkt planen, doch die Einzigartigkeit dieses rituellen Abschiedsmoments sei zu stark, um sich schlicht vertagen zu lassen.

Hinzu kommt vonseiten der Bestatter, dass auch diese derzeit nur eingeschränkt Kontakt zu den Angehörigen pflegen können: Beratungen nur telefonisch, Unterlagen per E-Mail, Originale in den Briefkasten. "Wir haben nur noch wenig Einblick in das Gefühlsleben der Angehörigen", berichtet ein Berater des Bestatterverbands Bayern, was mitunter zu größerer emotionaler Distanz während der Bestattung führen kann. "Normalerweise beraten wir in mehrstündigen Gesprächen und legen gemeinsam den gewünschten Ablauf der Trauerfeier fest."

Trauerbegleiterin Alexandra Eyrich spricht Corona derzeit darum explizit an: "Es kann sein, dass ihr ganz viele Freunde und Verwandte zusätzlich zu eurem Verlust vermissen werdet. Es wird vielleicht nicht so sein, wie ihr euch das wünscht. Es werden nicht alle da sein können, um euch zu unterstützen." Die Leute seien dankbar, das in dieser Anschaulichkeit zu hören. Sich die Ausnahme bewusst zu machen sei wichtig, um nicht in eine Situation zu stolpern, in der das Fehlen bestimmter Rituale oder Personen erschrocken festgestellt werden muss.

Teils beschreiten die Bestatter nun unbetretene Pfade, etwa die Übertragung der Trauerfeier per Video. Auch Eyrich und ihr Team werden erfinderisch, um eine Trauergemeinschaft fühlbar werden zu lassen: "Auch vor dem Friedhof in einem größeren Abstand stehende Freunde können für einen da sein." Es gehe um das Gefühl, dass alle dennoch irgendwie dabei sind. Darum kann auch Post helfen, wenn sie nicht nur als Beileidsbekundung auf einer vorgefertigten Karte daherkommt. Eyrich empfiehlt "Zeitgutscheine, die versichern, dass man das fehlende Beisammensein später nachholt." Auch Blumen und kreative Gesten, die rings um ein Grab stehen, könnten signalisieren, dass mehr als nur die physisch Anwesenden in Trauer versammelt sind.

Positive Ausnahmen

Der Bestatterverband Bayern kann jedoch auch von positiven Ausnahmen berichten. "Wir waren überrascht, als Angehörige sich im Nachhinein sehr positiv über den eingeschränkten Kreis geäußert haben. Ihnen haben die Ruhe und Vertrautheit dieser sehr kleinen Trauergemeinde gutgetan und sie waren nachträglich froh darüber, dass sie dem Druck einer öffentlichen Beerdigung mit vielen Gästen nicht standhalten mussten."

Es ist dies ein gängiges Symptom von Krisenzeiten, dass in vielen Köpfen ein Umdenken stattfinden kann, das in der Routine gleichförmig getakteter Zeiten keinen Platz finden könnte. Auch virtuelle Formen des Gedenkens rücken derzeit aus ihrem digitalen Schattendasein ins Wahrnehmungsfeld Betroffener, die digitale Alternativen sonst skeptisch beäugt hätten. In Zeiten, wo Kirchen ihre Gottesdienste im Netz übertragen, scheint auch eine Kerze, die lediglich im Internet brennt, zu einer Option zu werden, um sich mit einer Gemeinschaft verbunden zu fühlen, der das persönliche Treffen verwehrt bleibt.

Dennoch, so Alexandra Eyrich: "Ich würde es allen Betroffenen wirklich anders gönnen."