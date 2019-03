Bamberg vor 26 Minuten

Kinderbetreuung

Wende in der Kita-Politik in Bamberg? Stadt stellt bisheriges Organisationsmodell in Frage

In der Stadtratssitzung am Mittwoch kündigt sich ein Richtungswechsel für die Kinderbetreuung an. Die Stadt Bamberg will künftig eigene Kindertagesstätten betreiben.