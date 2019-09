Manuel Stumpf trainiert, aber nicht akribisch und nach Plan. Wohl genau das macht das Geheimnis seines Erfolges aus: Im August hat sich der Zapfendorfer den Weltmeister-Titel im Ditschen geholt. Was das ist, wie der 30-Jährige dazu kam und welche Wettbewerbe als nächstes anstehen, lesen Siee in einem Beitrag im Premiumbereich bei inFranken.de, wo der Weltmeister auch in einem Video zu sehen ist.