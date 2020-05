Weltkulturerbelauf 2021 wegen Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben

Alle zwei Jahre ist er ein wahres Highlight für die Weltkulturerbe-Stadt Bamberg: der Weltkulturerbelauf. Das Laufevent hätte im kommenden Jahr zum zehnten Mal stattgefunden. Doch die Veranstalter haben sich aufgrund der Corona-Pandemie dazu entschieden, den 10. Weltkulturerbelauf (WKEL) auf Mai 2022 zu verschieben.

Frei nach dem Motto "Verschoben ist nicht aufgehoben" haben alle Laufbegeisterten jetzt ein Jahr mehr Zeit, um sich auf einen der Läufe vorzubereiten. In den vergangenen Jahren fand der WKEL immer am ersten Sonntag im Mai statt. Im Jahr 2022 würde der Weltkulturerbelauf nach dieser Logik am 1. Mai 2022 stattfinden. Ein genaues Datum haben die Veranstalter jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Das "Orgateam" der Lauf-Großveranstaltung begründet das Verschieben um ein Jahr damit, dass es sich für die Veranstalter in der momentanen Lage nicht richtig anfühle, eine Großveranstaltung mit über 11.000 Läufern und rund 45.000 Zuschauern zu organisieren. "Die Gesundheit der Läufer, Zuschauer und der ehrenamtlichen Helfer steht für uns an erster Stelle. Auch ist mit einer Genehmigung eines solchen Events in der aktuellen Situation nicht zu rechnen", heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Das waren die Highlights des vergangenen Weltkulturerbelaufes im Jahr 2019.