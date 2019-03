Weltkulturerbe wird zur Faschingsmeile

Der Bamberger Fasching erreicht mit dem Faschingsumzug am heutigen Dienstag seinen Höhepunkt. Pünktlich zur heißen Phase des närrischen Treibens in Bamberg stimmten sich wieder der Vorsitzende vom Bamberger Elferrat, Pius Schiele, und Stadtmarketing Geschäftsführer Klaus

Stieringer auf ein einheitliches Motto für die Faschingssaison ab.

Somit gab es beim gestrigen BRK-Rosenmontagsball im Ziegelbau und zum heutigen Faschingsumzug in der Innenstadt ein einheitliches Faschingsmotto: "Der Gablmoo rockt den Ziegelbau über und unter dem Wasser".

Im vergangenen Jahr sorgten viele Tausend verkleidete Besucher und rund 50

Faschingswagen, Fußgruppen, Vereine, Garden und Spielmannszüge nicht nur für jede Menge guter

Laune, sondern verwandelten die Straßen des Weltkulturerbes in eine große Faschingsmeile.

Start des Umzuges heute ist um 13.33 Uhr am Markusplatz (Aufstellung der

Zugteilnehmer ab 12.30 Uhr vom Markusplatz bis zur Konzert- und Kongresshalle in der Mußstraße).

Es geht dann weiter in die Kapuzinerstraße - Am Kranen - Lange Straße - Schönleinsplatz - Willi-

Lessing-Straße - Heinrichsdamm - Hauptwachstraße und endet am Maxplatz.

Direkt im Anschluss an den Bamberger Faschingsumzug wird der Elferrat des BRK zusammen mit dem MCC Memmelsdorf das Bamberger Rathaus stürmen und die Stadthoheit an sich reißen. Anschließend kann man den Fasching in den zahlreichen Kneipen und Cafés der Stadt Bamberg ausklingen lassen.

Die Straßensperrungen

Während des Faschingsumzuges ab 13.30 Uhr für die Dauer des Zuges bis etwa 15.30 Uhr ist folgende Wegeführung für den Verkehr gesperrt: Mußstraße - Weide - Markusplatz - Kapuzinerstraße - Am Kranen - Lange Straße - Schönleinsplatz - Willi-Lessing-Straße - Heinrichsdamm - Hauptwachstraße - Fleischstraße - Holzmarkt. In den angrenzenden Straßen kann es zeitweise ebenfalls zu Behinderungen kommen.

Die Stadtbusse

Aufgrund der Straßensperrungen im Zuge des Faschingsumzuges kommt es auf den Linien des Stadtbusverkehrs teilweise zu erheblichen Einschränkungen. Bereits ab 12 Uhr ist im Bereich Markusplatz, Weide und Mußstraße aufgrund der Aufstellung der teilnehmenden Gruppen auf Umleitungsstrecken auszuweichen. Ab ca. 13 Uhr bis zum Ende des Faschingszuges gegen ca. 15.30 Uhr kann auch der ZOB von keiner Linie bedient werden. Genauere Informationen gibt es unter www.stadtwerke-bamberg.de