"Weil das Sprechen hier lockerer ist"

Lucia Kleber setzt die Kreide an. "Les révolutions en Europe en 1848" schreibt die Geschichtslehrerin an die Tafel. Als sie Fragen zum Thema stellt, antworten ihr die Schüler im fließenden Französisch. Nur als hin und wieder auch deutsche Worte fallen, ist klar: wir befinden uns nicht in Frankreich, sondern im bilingualen Unterricht der Klasse 8b am Dientzenhofer-Gymnasium in Bamberg.

Seit September vergangenen Jahres unterrichten Lucia Kleber und ihr Kollege Reinhold Wick das Schulfach Geschichte in der 8. Klasse bilingual, das heißt sowohl auf Deutsch als auch auf Französisch. In welcher Sprache jeweils gelehrt wird, ergibt sich aus der Thematik des Unterrichtsstoffs. "In den letzten Monaten haben wir uns mit der Französischen Revolution von 1848 befasst. Dabei wurde viel mit original-französischen Quellen gearbeitet, um die Schüler auch mit der französischen Geschichtserzählung vertraut zu machen", erklärt Kleber.

Vorteile im Beruf

Der Unterricht bei den französischsprachigen Achtklässlern ist Teil des AbiBac-Programms. Seit diesem Schuljahr ist das Dientzenhofer-Gymnasium die erste und bislang einzige Schule in ganz Oberfranken, an dem man das Abitur auf Deutsch und auf Französisch ablegen kann. Der Begriff AbiBac setzt sich aus dem deutschen Wort "Abitur" und dem französischen Äquivalent, dem "baccalauréat", zusammen.

Der doppelte Schulabschluss ermöglicht eine problemfreie Aufnahme an französischen Universitäten. Außerdem legen laut Kleber heutzutage viele Arbeitgeber großen Wert auf hervorragende Fremdsprachenkenntnisse ihres Personals. "Ausgezeichnete Englischkenntnisse sind heute ein Muss, wer dazu noch eine zweite moderne Fremdsprache fließend beherrscht, hat definitiv Vorteile bei der Jobsuche", sagt sie.

Hemmungen nehmen

Und auch die Kinder scheinen von dem neuartigen Unterricht positiv überrascht zu sein. "Am Anfang fiel es mir schwer, mir neue Wörter einzuprägen. Aber wenn man sie im Unterricht öfter hört und sogar selbst mal benutzt, geht das Lernen ziemlich einfach, auch weil das Sprechen hier lockerer ist als im Französischunterricht", erklärt der 13-jährige Hannes. Dem Achtklässler zufolge sind vor allem die vielfältigen Methoden des Geschichtsunterrichts, wie Bildbeschreibung oder Karten lesen, ein ganz neuer Zugang zur Sprache.

Auch seine Mitschülerin Alicia ist vom Lernfortschritt durch das Programm überzeugt. "Seitdem wir den Unterricht auch auf Französisch haben, bekomme ich noch mal mehr mit, weil ich einfach aufmerksamer bin beim Zuhören" erklärt die 13-Jährige. Der 14-jährige Julian betont, wie ihm der Unterricht die Hemmungen vor dem Sprechen genommen hat. "Am Anfang war es noch recht schwer, auf Französisch zu antworten, aber inzwischen denke ich da gar nicht mehr groß drüber nach."

Nur in Geschichte

Im Zuge des AbiBac sollen am Dientzenhofer-Gymnasium ab dem zweiten Halbjahr auch ein Teil der 9.Klässler bilingual unterrichtet werden. "Vom Programm wird uns vorgegeben, dass nur der Geschichts- oder der Geografieunterricht bilingual sein darf; da Zweites aber nicht in Kombination mit Französisch für das bayrische Gymnasiallehramt studiert werden kann, bieten alle bayrischen Schulen nur den Geschichtsunterricht bilingual an", erklärt Lucia Kleber.

Die 8. Und 9. Klasse sollen als Einstieg dienen, erst in der 10. Klasse wird es ernst, wenn die Schüler das AbiBac anstelle des normalen Abiturs wählen können. Ab dann wird auch zusätzlich das Fach Sozialkunde bilingual unterrichtet.

Welche Änderungen das AbiBac für die Abiturprüfungen mit sich bringt, will Lehrer Lucia Kleber noch nicht im Detail verraten. Für diese und weitere Fragen bietet das Dientzenhofer-Gymnasium einen Informationsabend am kommenden Montagabend an. "Der Abend richtet sich in erster Linie an die Schüler der 9. Klasse, die demnächst bilingual unterrichtet werden, und deren Eltern, aber auch alle anderen Interessierten sind herzlich eingeladen", sagt die Geschichts- und Französischlehrerin. Bei dieser Gelegenheit sollen auch den Kindern, die vor dem Schulübertritt stehen, die Möglichkeiten und Vorteile des AbiBac nähergebracht werden.

Der Informationsabend zum AbiBac und dem bilingualen Geschichtsunterricht in den 9. Klassen findet am Montag, 4. Februar, im Mehrzweckraum des Dientzenhofer-Gymnasiums um 18 Uhr statt. Jeder, der sich dafür interessiert, darf kommen.