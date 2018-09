Wattendorf klingt und feiert

Der Himmel über Wattendorf hing voller Trompeten, Posaunen, Hörner und anderer Blasinstrumente. Die Musikkapelle Wattendorf feierte nämlich ihr 50-jähriges Gründungsfest zusammen mit dem Kreismusikfest und hatte dazu 30 Musikkapellen aus den Landkreisen Bamberg, Lichtenfels und Bayreuth zu Gast. Es war ein fulminantes Fest, das Wattendorf so nie wieder erleben wird, wie es der Schul-Sepp ausdrückte.

Für die Jugend begann das Fest am Freitag mit einer fetzigen Rock-Nacht. Am Samstag wurde am großen Kreuz im Friedhof zusammen mit Pfarrer i.R. Georg Lohneiß der Toten gedacht. Anschließend fand im Festzelt der Festkommers statt. Grußworte sprachen die beiden Schirmherren - Landrat Johann Kalb (CSU) und Altbürgermeister Rudolf Krapp -, der amtierende Bürgermeister Thomas Betz (CSU/WGB), die Kreisvorsitzende des Nordbayrischen Musikbundes (NBMB), Angelika Becker, sowie der Bezirksvorsitzende des NBMB, Thomas Kolb. Ihnen allen dankte der Erste Vorsitzende und Dirigent des Jubelvereins, Christian Eberlein, für ihr Kommen und die lobenden Worte über die Kapelle. Sie nahmen dann auch die Ehrungen für 50- und 40-jährige Mitgliedschaft in der Blaskapelle vor. Rudolf Krapp wurde unter dem Jubel des voll besetzten Festzeltes zum Ehrenmitglied der Wattendorfer Musikkapelle ernannt. Die Kultband "Telstars" überbrückte die Stunden bis zum Morgen mit ihrer mitreißenden Musik.

Am Sonntagmorgen fand im Zelt der Festgottesdienst statt. Da es zwei Schirmherren gebe, so Pfarrer Lohneiß, müssten es auch zwei Pfarrer beim kirchlichen Teil sein. Lohneiß und der frühere Pfarrer Michael Turek wurden mit Musik von der Kirche abgeholt und zum Zelt geleitet. Pfarrer Lohneiß sprach in seiner Predigt die große Kraft der Musik zu allen Zeiten und für Jung und Alt an. Er dankte der Jubelkapelle, dass sie immer auch die kirchlichen Feste und Prozessionen durch ihre Musik bereichern würde.

Beeindruckender Festzug

Höhepunkt des Festes war der Festzug mit den 30 Musikkapellen, den Ehrengästen mit MdEP Monika Hohlmeier, Staatsministerin Melanie Huml, Staatssekretär Thomas Silberhorn, MdB Andreas Schwarz, Landrat Kalb sowie vielen Bürgermeistern, Kreis- und Gemeinderäten. Dazwischen marschierten die weiteren 41 Vereine aus Feuerwehren, Obst- und Gartenbauverein, Kindergärten und Sport- und Freizeitvereinen. Die einzige Schwierigkeit bestand darin, nach der Musik und dem Takt der vorherigen oder nachfolgenden Kapelle zu marschieren.

Das ganze Dorf war deutsch, bayrisch, fränkisch oder kirchlich beflaggt und den Festzugweg säumten Tausende aus dem ganzen Landkreis. Dazu strahlte die Sonne vom Himmel ohne ein Wölkchen und zeigte ihre Freude über ihre Wattendorfer. Der Zug mündete auf der Wiese hinter der Kirche, wo sich alle versammelten zu den Grußworten der Kreisvorsitzenden des Nordbayrischen Musikbundes (NBMB), Angelika Becker, sowie des Bezirksvorsitzende des NBMB, Thomas Kolb. Für die Politiker sprach Staatsministerin Huml. Ihnen schlossen sich die beiden Schirmherren an. Angesichts der prallen Sonne hielten sich alle kurz in ihren Reden, dankten und lobten jedoch alle Musiker für ihr Engagement.

"Instrumente hoch!"

Nach dem Abspielen verschiedener Musikstücke, die Kreismusikdirigent Christian Lang dirigierte, und dem Spielen der bayerischen und deutschen Nationalhymnen kam endlich der ersehnte Einsatz durch Becker: "Die Instrumente hoch!" - und der Himmel von Wattendorf war voller Musik. Mit den Islinger Musikanten schloss das überaus gelungene Festjubiläum der Wattendorfer Musikkapelle.

Ehrungen Für 30 Jahre aktives Musizieren wurden geehrt: Andreas Popp, Wolfgang Eberlein, Christian Eberlein, Roland Krapp

40 Jahre aktives Musizieren:

Norbert Will

50 Jahre aktives Musizieren (NBMB + BBMV): Otto Will

35 Jahre Tätigkeit im Verein:

Franz Popp (BBMV)

Besondere Verdienste bzw. Förderer: Rudolf Krapp, Franz Popp

Mitglied NBMB Marie Böhmer, Julian Götz, Jonas Popp, Thomas Schwarzmann, Michael Spörlein