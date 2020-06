Wasserschaden stoppt Wasserratten in Hallstadt

"Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam noch das Pech dazu." Den alten Fußballer-Spruch könnten die Hallstadter wohl gerade auf ihr Freibad anwenden. Wenn ab kommender Woche die Freibäder nach der Corona-Zwangspause verspätet in die Saison starten dürfen, wollte Hallstadt natürlich mit dabei sein. Doch mitten in den Vorbereitungen platzte der Traum - und wohl auch eine Wasserleitung. Statt der Becken lief in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der ganze Technikraum des Bades mit Wasser voll.

Noch am Mittwoch wurde das Wasser abgepumpt und mit der Reinigung des Raums begonnen. Inzwischen laufen nach Auskunft der Stadtverwaltung die Bautrockner. "Die technischen Geräte müssen ausgebaut, zerlegt und gesondert getrocknet werden. Erst dann können wir die Technik prüfen und sehen, welche Teile funktionsfähig oder defekt sind. Bis zu diesem Zeitpunkt können wir keine Aussagen zum Schadensumfang treffen", schildert Bürgermeister Thomas Söder das weitere Vorgehen.

Erst in der kommenden Woche wird sich also entscheiden, ob man gleich wieder mit der Befüllung der Becken beginnen kann - oder ob Reparaturen notwendig sind. Die Freibadsaison, auf die man sich so sehr gefreut hat, muss in Hallstadt also erst mal auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Möglicherweise kann aber in ein paar Tagen zumindest ein neuer Termin für die Eröffnung angekündigt werden.

Was die Corona-Auflagen betrifft, ist Hallstadt jedenfalls vorbereitet. Ein Hygienekonzept, das zum Beispiel Laufwege und Markierungen festlegt, ist laut Pressesprecherin Janina Selig erstellt. Zusätzliches Personal, etwa für die notwendige regelmäßige Desinfektion, stehe bereit. Derzeit werde noch die zulässige Höchstbesucherzahl nach aktuellen Vorgaben aus München neu berechnet. Eine Begrenzung der Zahl der Badegäste sei aber zwingend erforderlich.

Aquarena bleibt zu

Während Hallstadt also noch auf eine, wenn auch verspätete Freibadsaison hofft, fällt diese in Zapfendorf diesen Sommer komplett aus. Am Donnerstagabend befasste sich der Gemeinderat mit der Frage, ob und wann das Aquarena geöffnet werden soll.

Es war eine sehr knappe Entscheidung, wie es aus dem Rathaus heißt. Das Gremium beschloss demnach mit zehn gegen neun Stimmen, das Freibad in diesem Jahr gar nicht mehr zu öffnen.

Eine gleichartige Entscheidung war in Scheßlitz bereits im Mai getroffen worden. Im dortigen Freibad wird die anstehende Sanierung einfach auf dieses Jahr vorgezogen, um dann 2021 am 1. Mai einen regulären Neustart hinlegen zu können.

Noch ein wenig Zeit benötigt man in Ebrach und Aschbach. Das Naturbad in Ebrach plant zwar, das Tor in der kommenden Woche zu öffnen. Doch nutzen können die Gäste dann nur die Gastronomie und eventuell auch die Liegewiese. Der Badebetrieb soll laut Homepage des Bades dann am 20. Juni starten. Der Eröffnungstermin stehe noch nicht fest, es soll aber noch im Juni klappen, verlautet aus dem Rathaus in Schlüsselfeld zum Freibad in Aschbach.