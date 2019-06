Wasser lief zwei Tage durch Merkendorfer Kita

Kleine Ursache, große Wirkung: Ein defekter Schlauch in der Küche einer Krippengruppe in der Merkendorfer Kita sorgte dafür, dass hier zwei Tage lang Wasser auslief - und die Einrichtung unter Wasser setzte. Deswegen musste sie in dieser Woche geschlossen bleiben. Der entstandene Sachschaden ist enorm. Teile der Kita werden über Monate hinweg nicht nutzbar sein. Ab Montag wird eine provisorische Lösung greifen, Gruppen werden umquartiert und ausgelagert.

