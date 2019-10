Vorzeigeprojekt für Bamberg: Was neben der Brose-Arena entstehen wird

Ein Vorzeigeprojekt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit neben der Bamberger Brose-Arena realisiert - das neue Ausbildungszentrum der Handwerkskammer für Oberfranken. 30 Millionen Euro wollen die Handwerker in den nächsten Jahren in ihr größtes Ausbildungszentrum stecken. Es soll auf einem Grundstück entstehen, das gleich neben der großen Multifunktionshalle an der Forchheimer Straße liegt. Die Weichen für den Verkauf der Fläche hat der Stadtrat am Mittwoch in seiner Vollsitzung gestellt. Sollten nun auch die Mitglieder der Handwerkskammer in ihrer Vollversammlung am 2. Dezember das Geschäft bestätigten, steht dem neuen Berufsbildungszentrum nichts mehr im Weg. "Wir wollen ein attraktives Angebot für junge Menschen machen", beschreibt Matthias Graßmann, Vizepräsident der Kammer, die Ziele des Großprojekts.

