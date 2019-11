Was kann ich tun, um lange daheim zu leben?

Seit Mai vergangenen Jahres arbeitet Kathrin Weinkauf am Landratsamt Bamberg in der Fachstelle für Wohnberatung. Dabei geht es in dem vom Sozialministerium geförderten und zunächst auf zwei Jahre befristeten Projekt insbesondere um den Aspekt Barrierefreiheit. Für Landkreisbürger, die diesen neuen Service in Anspruch nehmen können, ist das Angebot kostenlos. Es gilt sowohl für Mieter, wie auch für Hausbesitzer, die hier Maßnahmen zur Barrierefreiheit angehen wollen, oder sich einfach auch nur informieren wollen. Nutzen können ihn zudem junge Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, ein Haus zu bauen. Der hauptamtlichen Wohnbauberaterin stehen inzwischen auch zwölf ehrenamtliche zur Seite. Die Beratung erfolgt zum Teil im Büro am Landratsamt, sie umfasst aber auch kostenlose Hausbesuche. In einem Beitrag bei inFrankenPlus nehmen wir Sie zu einem Wohnungsbesuch mit.