Was ist da nur los in Zapfendorf?

Zweitem Bürgermeister Andreas Schonath reicht's allmählich mit dem, was da im Moment in Zapfendorf passiert: Das Freibad Aquarena wurde zweimal mit Pferdekot verschmutzt. In nur einem Jahr ist inzwischen der achte Baum auf öffentlichem Grund einfach so mal abgesägt worden. Und dann wurde Samstagabend unter der Autobahnbrücke ein mysteriöses Pakt mit arabischer Schrift entdeckt. Die Marktgemeinde setzt jetzt jedenfalls eine Belohnung in Höhe von 100 Euro aus für Hinweise, die zu dem Baumfrevler führen.

