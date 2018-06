Was Gebäude anziehend macht

Die Architektouren der Bayerischen Architektenkammer, die seit 1994 darauf aus sind, Menschen für ihre gebaute Umwelt zu interessieren, sind auch in diesem Jahr wieder bestens beim Publikum angekommen. Bald hundert kritische Interessenten konnten die Planer in Bamberg bei der Kleinsporthalle der Martingrundschule in der Fischerei begrüßen und nicht weniger Interesse galt dem quasi benachbarten Neubau der Maria-Ward-Schule an der Edelstraße im Inselgebiet.Und immer wieder erklärten die Interessenten auch, dass sie eben sehen wollten, wie es in der Bildungsrepublik Deutschland vorwärts gehe. Ob die baulichen Maßnahmen für Schüler und ihre Lehrer mit den immer weiter steigenden Anforderungen an eigenen Sprösslinge denn überhaupt zusammengehen würden. Dass das in Bamberg beiden mittlerweile schon mehrfach von einschlägigen Fachblättern publizierten Objekten, die für die diesjährigen Architekturen, klappt, davon konnten sich die Besucher vor Ort und mit fachkundiger Begleitung ein Bild machen. Und auch in Knetzgau, wo die Gemeinde mit der vollkommen erneuerten Dreiberg-Mittelschule ins Rennen ging, fanden sich am frühen Samstagnachmittag viele interessierte Schulbesucher ein. Dort zog zudem eine von einem jungen Architekten gestaltete Bushaltestelle mit WC-Anlage in der Ortsmitte die Blicke auf sich.Drei Beispiele für erneuerte oder neue Schulbauten in Bamberg und der Region waren demnach bei den diesjährigen Architektouren am Start, die zeigen können, wie es geht mit der Bildungsrepublik.In Bamberg führten die Architekten Arne Vogels und Roland Schmitt durch das Privathaus der Schmitts, das beide Architekten gemeinsam geplant haben. Ein ehemaliges Kindergarten- und Schwesternhaus wurde dafür in der Raumstruktur reorganisiert und mit eleganten nachhaltigen Anbauten versehen.Und wie üblich in der fränkischen Bautradition sind auch bei dieser Teilerneuerung die Nutz- und Anbauten mit einer hinterlüfteten Holzfassade versehen und das Hauptgebäude ist mit seiner steinernen Massivität erhalten worden. Versteht sich, dass unter den gut 60 Besuchern einige Gäste waren, die auch gerne so schön und unaufdringlich wohnen würden.