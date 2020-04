Warum Alexandra Eyrich in andere Rollen schlüpft

In ihrer Heimatstadt hat Eyrich bereits seit 2007 die pädagogische und künstlerische Leitung der Akademie Vielfalt de luxe für Erzählkunst, Pädagogik und Kultur inne. Vom Verband der Erzählerinnen und Erzähler e.V. (VEE) als professionelle Erzählerin zertifiziert, ist sie mit ihrer Kunst im gesamten deutschsprachigen Raum gebucht. Dort ist als "Meisterin der (Selbst-)Inszenierung" innerhalb verschiedener (Groß-)Veranstaltungen sowohl im künstlerischen Alleingang, als auch in Kooperation mit anderen Künstlern und Kunstformen zu hören, zu sehen und zu erleben.

Alexander Eyrich war schon mehrfach Studiogast in verschiedenen Rundfunkanstalten und lieh Ihre Stimme als Synchronsprecherin verschiedenen Zeichentrickfiguren, unlängst dem Alchimisten-Kater " Dr. Elias von Sherlocke" für das crossmediale Fantasy-Format "Merlantis-Zauberpfade". "So gern wäre ich für Sie auch weiterhin als Künstlerin da", sagt Eyrich und freut sich über finanzielle Unterstützung ihrer Kunst per Spende auf ihr Konto:

IBAN: DE55 7705 0000 0302 1095 58

BIC: BYLADEM1SKB

Stichwort "Stichwort Corona-Bühne"

Dieses Video gibt einen Einblick in ihre Tätigkeit als Künstlerin und erinnert vielleicht so manchen in Bamberg und Umgebung an eine schöne Vorstellung in der Vergangenheit:

Alexandra Eyrich from Johanna Se on Vimeo.