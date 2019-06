Warnung vor erhöhter Ozon-Belastung in Bamberg: Wer sich schützen sollte

Ozonbelastung in Oberfranken gestiegen: Aufgrund der hohen Temperaturen ist die Ozonbelastung im Bamberger Stadtgebiet angestiegen. Der maximale Stundenmittelwert betrug am Dienstag (25. Juni 2019) 172 Mikrogramm pro Kubikmeter und wird am Mittwoch voraussichtlich noch übertroffen, wie die Stadt Bamberg mitteilt. Bei Überschreitungen von 160 Mikrogramm pro Kubikmeter wird die Bevölkerung informiert.

Entstehung von Ozon

Bei hohen Temperaturen und Sonneneinstrahlung entsteht bodennahes Ozon aus dem Sauerstoff der Luft und Stickstoffoxid. Am Nachmittag kann die Ozonbelastung besonders ansteigen. In Bamberg werden die städtischen Ozonwerte in der Ludwigstraße als Hintergrundbelastung erfasst.

So kann man sich schützen

Die Ozonbelastung kann bei empfindlichen Personen zu Reizungender Schleimhäute, Kopfschmerzen, Husten oder tränenden Augen führen. Sobald der Wert allerdings die Alarmgrenze von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter überschreitet, können die Symptome bei allen Bevölkerungsgruppen auftreten. Empfindliche Personen sollten daher auf Ausdauersport verzichten. Zudem sollte die Benutzung von Kraftfahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auf das unbedingt notwendige Maß eingeschränkt werden, auch im Sinne der Stickoxid-Belastung in Franken: Stickoxid-Grenzwerte 2018 vielerorts überschritten - auch in einer fränkischen Stadt