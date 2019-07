Besucherbegrenzung und drei Euro Eintritt - das Canalissimo ächzt an diesem Wochenende nicht nur unter den heißen Temperaturen. So waren auch am Samstagnachmittag jede Menge leere Bierbänke zu sehen, am Abend bildeten sich Schlangen am Einlass, da die maximal erlaubte Besucheranzahl von 1800 Menschen erreicht war.

Und so wie es aussieht, wird es im kommenden Jahr kein Kulturfest am Kanal mehr geben. Der bisherige Veranstalter hat angekündigt, dass er angesichts der hohen Auflagen das Fest wohl einstampfen muss. Möglich, dass es im Landkreis dafür ein neues Fest geben wird.

Der Veranstalter erhebt auch Vorwürfe an die Stadtverwaltung. Mehr dazu und was die Besucher und Anwohner zum diesjährigen Canalissimo sagen, gibt es in Kürze im Premiumbereich.