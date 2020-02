Bamberg vor 1 Stunde

Denkmalschutz

Wann wird der Verfall des Denkmals in Bamberg gestoppt?

Ein Haus in der Königstraße in Bamberg leidet weiter. Gegen den Verfall hat die Schutzgemeinschaft über 2000 Unterschriften gesammelt. Am Montag hat sich ihr Vorsitzender auf die lange Fahrt nach Hannover gemacht, um die Petition dem Investor zu übergeben. Die Bilanz des Ausflugs fällt ernüchternd aus.