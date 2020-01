Viel Geld aus dem Digitalbudget vom Freistaat und aus dem Digitalpakt vom Bund soll auch an Bamberger Schulen den digitalen Wandel vorantreiben. Doch bislang ist noch nichts davon angekommen. "Wir wissen alle noch nicht, was wir wann bekommen, das zieht sich wahnsinnig in die Länge", sagt etwa die G...