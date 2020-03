Wann kommt das Coronavirus nach Bamberg? Landrat und OB richten Krisenstab ein

In Bamberg bereitet man sich auf die Ankunft des Coronavirus vor. Landrat Johann Kalb hat als Leiter der Gesundheitsbehörde gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Starke für den Landkreis und die Stadt Bamberg den Krisenstab "Corona-Virus" eingerichtet. Das teilt das Landratsamt Bamberg auf der offiziellen Webseite mit.

"Aufgrund der steigenden Zahl der Infektionen in Deutschland und der Infektion eines Patienten in Mittelfranken liegt eine neue Lage vor", so der Landrat, "Ich bin deshalb in ständigem Kontakt mit unserer Gesundheitsministerin Melanie Huml". Tipp: Alle Informationen zur Ausbreitung und den Gefahren des Coronavirus in Franken, Deutschland und der Welt finden Sie in unserem ständig aktualisierten Live-Ticker zur Epidemie.

Wie gut ist Bamberg auf das Coronavirus vorbereitet?

"Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns in den vergangenen Tagen darauf angesprochen, wie und ob Bamberg vorbereitet ist und was sie selbst tun können", erklärt OB Andreas Starke. "Die Verunsicherung ist überall spürbar. Wir wollen eher beruhigen denn Panik schüren und zeigen: Bamberg Stadt und Land übernehmen Verantwortung und sind bestens gerüstet."

Es gebe keinen Grund zur Hysterie - aber natürlich sei gesteigerte Vorsicht geboten. "Um unsere Bürger zu schützen, wird der Krisenstab tagesaktuell die Lage bewerten und über Maßnahmen entscheiden. Der Schutz der Menschen der Region Bamberg hat oberste Priorität. Wir werden alles dafür tun, Infektionen der Menschen im Kreis zu vermeiden beziehungsweise schnell zu erkennen und einzudämmen", so Landrat Johann Kalb. "Dafür ist zuallererst eine rechtzeitige, umfassende Information aller im Gesundheitswesen Tätigen sowie auch der Bevölkerung notwendig." Aufklärung und Vorbereitung seien der beste Schutz der Bevölkerung.

Krisenstab und Info-Veranstaltungen zum Coronavirus

Demnächst finden zwei Informationsveranstaltungen für die Landkreisbevölkerung Bamberg statt, und zwar am Mittwoch, 4. März, 18 Uhr, in der Juraklinik Scheßlitz, sowie am Mittwoch, 11. März, 18 Uhr in der Steigerwaldklinik Burgebrach. Bei Bedarf würden weitere Veranstaltungen angeboten, so das Landratsamt. Anmeldungen nimmt der Landkreis mit dem Betreff "Juraklinik" oder "Steigerwaldklinik" unter der Mailadresse landkreismagazin@lra-ba.bayern.de entgegen. Zudem werde es weitere Gesprächsangebote für Träger der Pflege, der Kirche sowie Unternehmen in der Region geben.

Stadt Bamberg richtet Internetseite zum Coronavirus ein

Die Stadt Bamberg hat auf ihren Internetseiten unter der Adresse www.stadt.bamberg.de/coronavirus die wichtigsten fachlichen Informationen zum Coronavirus zusammengestellt, die fortlaufend ergänzt und aktualisiert werden. Neben Links zu entsprechenden Informationen des Robert-Koch-Instituts, des Bundesministeriums für Gesundheit und des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege finden Bürger dort auch den zuständigen Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg. Dieser steht unter der Telefonnummer 0951 85-651 für alle Fragen zum Corona-Virus zur Verfügung.

Krisenstab tagt erstmals am 3. März 2020

Der Krisenstab wird am Dienstag, 3. März, 13 Uhr zum ersten Mal tagen. Mitglieder des Krisenstabs sind:

Die zuständigen Fachbereiche des Landratsamtes und der Stadt Bamberg

Die Sozialstiftung Bamberg

Die gemeinnützige Krankenhausgesellschaft

Der Ärztliche Kreisverband Bamberg

Der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung

Die Gesundheitsregion plus

Der ärztliche Leiter Rettungsdienst Bamberg

Die staatlichen Schulämter

Die Polizeiinspektion Bamberg-Land

Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Träger der Seniorenheime

Der Vertreter der Bürgermeister im Landkreis Bamberg, Helmut Krämer

Vertreter für Belange der Kindertageseinrichtungen

Telefon-Hotline 09131/6808 5101

Bei allgemeinen Fragen zum Coronavirus können Bürger sich zudem an diedes Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit wenden.

