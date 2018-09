Waldeulen ziehen ein

Den ganzen Sommer lang war das Wetter bestens, und gerade am Tag des Einzugs regnete es. Rund zwei Wochen nach der Fertigstellung und dem Einzug der Kinder wurde der Waldkindergarten in Zapfendorf nun auch offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Ja, die Kinder haben den Waldkindergarten schnell angenommen. Bürgermeister Volker Dittrich zeigte sich daher sehr zufrieden, einen solchen in seiner Gemeinde zu haben. Zapfendorf sei damit bei der Kinderbetreuung bestens aufgestellt. "Das Herz geht einem auf, wenn man die Kinder im Wald spielen sieht." Den kirchlichen Segen erteilten Pfarrer Kurian Chackupurackal und Pfarrer Kornelius Holmer.

"Als konservativer Politiker war ich anfangs skeptisch, ob so etwas auch funktioniert. Schnell zeigte sich aber, dass es läuft und dass auch das Interesse der Eltern sehr groß ist", so Landrat Johann Kalb, der als Vertreter des Landkreises bei der Einweihung mit dabei war. Für die Kinder gebe es hier die perfekte Möglichkeit, "Gottes Schöpfung zu erleben", meinte Pfarrer Holmer. "Wir Menschen können viel erreichen, wenn wir an einem Strang ziehen und dranbleiben." Denn: Die Initiative für einen Waldkindergarten kam von den Eltern. Den Anfang machte eine Unterschriftenliste - und dann war schnell auch der Gemeinderat überzeugt. Nach dem Richtfest im Juli wurde der Waldkindergarten pünktlich fertig, die Kosten blieben im gesteckten Rahmen.

Grundstück mit Wald und Wiese

Die Baukosten betrugen rund 285 000 Euro, Zuschüsse gab es von der Regierung von Oberfranken und von der Erzdiözese Bamberg.

Nach der kleinen Feier hatten die zahlreichen Besucher Gelegenheit, das Gebäude und auch das Grundstück näher zu besichtigen. Rund 17 000 Quadratmeter Fläche haben die Außenanlagen des Waldkindergartens, inklusive Wald und einer großen Wiese davor.

Im Holzhaus selbst gibt es einen Aufenthalts- und einen Lagerraum, im Außenbereich befindet sich auch eine Toilette. Wasser und Strom hingegen sind nicht vorhanden. Durch die Nähe zur Kindertagesstätte St. Christophorus, lediglich etwas mehr als 600 Meter sind es bis dorthin, können die Kinder auch bei Unwettern dort Unterschlupf finden.