Am 15. März wollen zehn Kandidaten Oberbürgermeister werden. Politikwissenschaftler Ulrich Sieberer analysiert Chancen und Inhalte der Bewerber. Bei der OB-Wahl im März treten in Bamberg zehn Kandidaten an, wie bewerten Sie das? Professor Ulrich Sieberer: Das ist schon ein sehr breites Feld. Da...