Während andere nur gafften: Bambergerin rettet Mutter von Radio-Moderatorin

Die Mutter der Antenne Bayern Moderatorin Evi Ott hatte am Sonntag einen schweren Autounfall. Der Unfall spielte sich auf der A8 bei Neusäß nahe Augsburg ab. Die 67-Jährige war auf der Autobahn in ihrem qualmenden Auto gefangen, als die Bambergerin Jessica (23) ihr zur Hilfe kam.

Frau und Hund aus qualmendem Auto gerettet

Die 23-Jährige verhalf ihr aus dem Auto und befreite auch ihren Hund aus dem Kofferraum, nachdem die Frau sie darum bat. Diesen legte die Ersthelferin der Verletzten anschließend in den Arm. Die Verletzte stand unter Schock. Die Bambergerin fuhr anschließend ihr Auto vor und setzte die Frau und ihren Hund in ihren eigenen Wagen, bis die Rettungskräfte vor Ort waren.

Moderatorin trifft auf Ersthelferin

Als die Retterin das Antenne Bayern Studio betrat, wurde sie direkt von Evi Ott umarmt. Ott ist der Retterin so dankbar, dass sie zu Tränen gerührt war. Die Retterin selbst hält ihr Handeln jedoch für selbstverständlich. Das dem nicht so ist, wird schon daran deutlich, dass viele andere am Unfallort bloß Videos mit ihren Handys machten, anstatt Erste Hilfe zu leisten.

Mehr als nur Erste Hilfe

Jessica hingegen hat mehr als nur Erste Hilfe geleistet. Sie ist der Verletzten nicht nur direkt vor Ort zur Hilfe gekommen, sie hat stattdessen ihren ganzen Sonntag geopfert, um für das Wohl der Frau zu sorgen. So hat sie diese etwa bis zum Krankenhaus begleitet, ist mit ihrem Hund spazieren gegangen und hat ihr Blumen besorgt.

Belohnung für Erste Hilfe

Evi Otts Mutter ist wieder auf dem Weg der Besserung. Das hat sie nicht zuletzt der 23-Jährigen zu verdanken. Diese erhielt dafür im Antenne Bayern Studio Blumen und eine Torte überreicht. Doch Ott ist das nicht genug - sie will sich noch etwas für die Retterin überlegen.

Zuhörer fordern VW-Bulli

Dafür liefern die Antenne Bayern Zuhörer in den Kommentaren auch schon erste Vorschläge. Besonders ein Vorschlag sticht heraus: Sie wollen das Jessica einen der VW Bullis erhält, die Antenne Bayern zur Zeit an ihre Zuhörerschaft verschenkt. Unter dem Hashtag #einenbullifürjessica haben sich inzwischen schon jede Menge Kommentare angesammelt.