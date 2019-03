VR-Bank Bamberg und Volksbank Forchheim wollen fusionieren

Wie die Vorsitzenden der beiden Banken am Freitag mitteilten, planen die VR-Bank Bamberg und die Volksbank Forchheim eine Fusion. Sollten die Mitglieder bei den Vertreterversammlungen (28. Mai in Bamberg und 5. Juni in Forchheim) dem Zusammenschluss zustimmen, soll die neue VR-Bank Bamberg-Forchheim Anfang 2020 ins Geschäftsjahr starten.

Laut des Vorstandes wie auch des Betriebsrates seien die insgesamt 366 Arbeitsplätze nicht in Gefahr. Die Banken haben zusammen eine Bilanzsumme von rund 2 Milliarden Euro, ein Kundenvolumen von etwa 4 Milliarden Euro, 43 Filialen und über 100 000 Kunden.

Warum der auch der Betriebsrat keinen Abbau von Arbeitsplätzen fürchtet, Stimmen aus dem Vorstand und alle Hintergründe zur geplanten Fusion erfahren Sie im Premium-Artikel bei inFranken-Plus.