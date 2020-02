Von Oberhaid aus weiter in den Tod

Es ist kaum vorstellbar, was sich vor 75 Jahren auf Gleis 1 in Oberhaid abgespielt hat. Auf dem Weg in ein KZ in Österreich wurde ein Transportzug mit 500 halb verhungerten jüdischen Mädchen und Frauen hier für etwa einen Tag abgestellt. Es gibt noch Zeitzeugen, die das miterlebt haben. Die Gemeinde veranstaltet erstmals eine Gedenkstunde. Was mit den sieben Leichen geschah, die aus dem Zug geworfen worden waren, und wie Kinder und Jugendliche diesen Todestransport schildern, lesen Sie in einem Beitrag im Premiumbereich bei inFranken.de