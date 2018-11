Vodafone-Mitarbeiter "überfällt" Bambergerin - das sagt der Anbieter dazu

Ingrid Bahmers Stimme zittert leicht, wohl vor Wut: "Der hat mich einfach überfallen", sagt sie. Ein Vertreter sei unangekündigt vor ihrer Haustür im Bamberger Berggebiet erschienen. "Ich weiß nicht, wie er reingekommen ist. Ich wohne im dritten Stock", erzählt Bahmer (Name geändert). "Er meinte, er hat es eilig und marschierte an mir vorbei ins Wohnzimmer." Der Mann habe sich auf ihre Couch gesetzt und ihr Angst gemacht: Nach der Abschaltung des analogen Kabelanschlusses könne sie nicht mehr fernsehen und auch das Internet würde abgestellt, wenn sie keinen neuen, teureren Vertrag unterschriebe.

Vertrag aufgeschwatzt

Er habe ihr auf seinem Tablet ein Schreiben der Stadtbau GmbH gezeigt, das seine Worte scheinbar bestätigte. Nach einer Stunde habe sie schließlich nachgegeben und einen Vertrag beim Anbieter Vodafone unterschrieben. Mittlerweile hat Bahmer ihn gekündigt, fristgerecht. 14 Tage hat jeder nach der Unterschrift dazu Zeit. Bahmer meldete sich nun bei inFranken.de, weil sie befürchtet, dass gerade ältere Menschen und Ausländer bedrängt würden. "Ich bin einfach in Sorge um meine Mitbewohner und Mitbürger", sagt sie.

Jan Giersberg, Sprecher der Bamberger Stadtwerke, sind mehrere solcher Fälle bekannt, "bei denen Vodafone-Vertreter sehr aggressiv unterwegs sind", wie Giesberg es beschreibt. Auch, dass sich die Vertreter als Mitarbeiter der Stadtbau oder der Stadtwerke ausgeben würden, habe er gehört.

Was die Sache noch komplizierter macht: Deren echte Mitarbeiter sind zur Zeit ebenfalls unterwegs, weil die Wohnungen der Stadbau GmbH ab 2020 von den Stadtwerken versorgt werden. Die Verträge mit Vodafone laufen dann aus. "Aber unsere Mitarbeiter werden den Mietern keine Verträge aufschwatzen und können sich ausweisen", sagt Stadtwerke-Sprecher Giersberg.

Stadtwerke bieten Hilfe an

Viele Bürger seien verängstigt und riefen bei der Stadtbau an. Die reagierte mit einem Schreiben, in dem darauf hingewiesen wurde, dass keine neuen Verträge nötig sind - weder nach der Abschaltung des analogen Kabelanschlusses am Donnerstag, noch beim Anbieterwechsel der Stadtbau-Mieter.

Bei Unsicherheit rät Giersberg den Betroffenen, sich den Namen des Vertreters geben zu lassen und die Stadtwerke anzurufen . Per Telefon oder vor Ort, im Servicecenter am ZOB, würde den Betroffenen auch bei Kündigungsschreiben geholfen und weitere Fragen beantwortet.

Rechtlich sei es aber schwierig, gegen die aufdringlichen Vertreter vorzugehen: "Falschinformationen sind zwar illegal - aber das muss man erst einmal nachweisen", beschreibt Giersberg das Problem. "Die sind ja perfekt geschult", meint er. Das kann auch Bahmer bestätigen: "Mir ist es immer noch unverständlich, wie der Vertreter meinen Gehirnkasten so erfolgreich außer Kraft setzen konnte", wundert sie sich. "Ich bin 65 Jahre alt, noch nie zuvor habe ich einfach so einen Vertrag unterschrieben."

Vodafone weist Vorwürfe zurück

Der Vorfall liegt bereits eine Weile zurück, doch erst am Donnerstag habe sie erneut einen Vodafone-Vertreter im Hausgang getroffen, der sie bedrängte. Diesmal sagte sie nur "ich muss zur Arbeit" - und ging.

Volker Petendorf, Pressesprecher bei Vodafone, weist die Vorwürfe zurück. Aggressive Mitarbeiter "sind nicht in unserem Sinne." Auch er sagt deutlich: "Natürlich ist kein neuer Vertrag nötig, das sagen wir auch den Leuten." Die Mitarbeiter seines Unternehmens gingen stets seriös vor. Anweisungen, Kunden zur Kabelumstellung zu besuchen und zu neuen Verträgen zu überreden, gäbe es nicht.

"Was wir derzeit bewerben, ist das schnelle Internet, dass der Kabelanschluss bietet", sagt Petendorf. Viele wüssten nicht, welche "Goldgrube" sie mit einem Kabelanschluss im Haus hätten, der viel schnellere Übertragungen ermögliche als herkömmliche Telefonanschlüsse. "Viele Leute sind dankbar, dass wir sie darauf hinweisen."

Einzelfälle sind möglich

Zwar gibt es wie für andere Außendienstmitarbeiter auch von Vodafone Prämien für abgeschlossene Verträge, "aber falls Einzelne unseriös und mit falschen Informationen arbeiten, gehen wir rigoros dagegen vor." Einzelfälle könne es geben, "aber das kann nur eine sehr sehr überschaubare Zahl sein", meint er. Zudem führe die Firma stichprobenartig Gespräche mit Kunden, die einen neuen Vertrag abgeschlossen haben und frage, ob diese zufrieden sein. "Die meisten sind es", sagt Petendorf.

Laut dem Pressesprecher "gibt es auch Leute, die den Namen Vodafone missbrauchen." Die Mitarbeiter des Dienstleisters könnten sich aber stets ausweisen. Für Unsicherheiten verweist er auf die Telefonnummer der Kundenberatung.

Kontakt

Die Stadtwerke bieten im Servicezentrum am ZOB oder telefonisch Hilfe an, falls sich Kunden unsicher sind oder ihren Vertrag kündigen möchten: Tel,: 0951 519 34 566.

Vodafone hat ebenfalls eine Nummer, unter der sich Kunden über den Vertreter erkundigen oder beschweren können: 0800 172 12 12