Vierter Bettenturm eingeweiht

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder besichtigte zusammen mit der Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml (beide CSU) die fertigen unteren Stockwerke des Mammutprojekts. Söder verwies dabei auf die über 100 Millionen Euro, die der Freistaat in die Gesamtsanierung des Klinikums gesteckt hat und sicherte auch für die Zukunft finanzielle Unterstützung zu. In Betrieb gehen werden erste Abschnitte am 24. September.

Huml sagte: "Der Neubau bietet jetzt mehr Platz für die Patientinnen und Patienten, ein großzügigeres Arbeitsumfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zusätzliche Versorgungsangebote. Das breit gefächerte Leistungsangebot, die hohe fachliche Expertise und die umfassende medizintechnische Ausstattung haben uns überzeugt, das Klinikum Bamberg als zweites Krankenhaus in Oberfranken der Maximalversorgung zuzuordnen. Das war ein wichtiges

Signal für Oberfranken."

Söder eklärte: "Klar ist: Die bayerischen Kliniken können auf den Freistaat als starken und verlässlichen Finanzierungspartner bauen."

Wer sich die fertigen, neuen Einrichtungen im vierten Bettenturm selbst ansehen möchte, der hat am Freitag, 7. September, von 17 bis 21 Uhr dazu Gelegenheit: Beim Abend der Medizin informiert das Klinikum mit Rundgängen, Mitmachaktionen und Vorträgen über die neuen Angebote. Treffpunkt dafür ist das Foyer am Haupteingang. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

