Bamberg vor 8 Stunden

Bildung

Viele Schulen, viele Baustellen in Bamberg

Vielfältig ist die Schullandschaft in Bamberg, doch viele der Gebäude sind in die Jahre gekommen. Die Stadt setzt neben einzelnen Großprojekten auf zahlreiche Teilsanierungen. Doch nicht nur an der Trimbergschule gibt es ein Platzproblem.