Bamberg 13.02.2020

Armut

Viel zu schade für die Tonne

Seit 28 Jahren werden in Bamberg Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden, an Bedürftige verteilt. Vorsitzender Wilhelm Dorsch dirigiert für die Bamberger Tafel ein Team von 60 Ehrenamtlichen, das auch die Ärmsten am Überfluss unserer Gesellschaft teilhaben lässt.